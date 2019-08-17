日央行持最多美國債 兩年首超中國

中國4個月來首度增持

自去年10月以來，日本所持的美國國債已增加超過1000億美元。隨着全球負收益率的債務增長，美國國債具有一定的吸引力。雖然美國10年期國債孳息率近日曾跌穿1.5厘創3年低位，但仍遠高於處於負值的日本10年期國債孳息率。BMO資本市場指出，日本投資者增加購買美國國債，反映環球債市的低收益率環境。據悉，人壽保險和養老金基金等機構投資者，也增持了收益率較高的美國國債。

日本財務省的數據顯示，日本投資者6月淨買入逾3萬億日圓（按該月底的匯率計算約為2172億港元）的海外中長期債，當中一半以上是美國國債。7月以後，日本繼續淨買入外債。美國國債的收益率則維持下降趨勢，但利率高於日本和歐洲。

（綜合報道）