日央行持最多美國債 兩年首超中國

【明報專訊】美國財政部公布，截至6月底各國所持的美國國債總額，日本事隔兩年再次超越中國，成為美國國債的最大海外債權國。面對中美貿易衝突持續，中國近期未有大幅增持美國國債，反觀日本則逐步增加持有量。日本在6月持有的美國國債，較5月增加219億美元，總值達1.12萬億美元。中國同期所持的美國國債增加23億美元，是4個月來首次增加，總值增至1.11萬億美元，但較早前的1.2萬億美元峰值回落。英國則是美國國債的第三大債權國，共持有3423億美元美國國債，較5月底增加192億美元。
中國4個月來首度增持
自去年10月以來，日本所持的美國國債已增加超過1000億美元。隨着全球負收益率的債務增長，美國國債具有一定的吸引力。雖然美國10年期國債孳息率近日曾跌穿1.5厘創3年低位，但仍遠高於處於負值的日本10年期國債孳息率。BMO資本市場指出，日本投資者增加購買美國國債，反映環球債市的低收益率環境。據悉，人壽保險和養老金基金等機構投資者，也增持了收益率較高的美國國債。
日本財務省的數據顯示，日本投資者6月淨買入逾3萬億日圓（按該月底的匯率計算約為2172億港元）的海外中長期債，當中一半以上是美國國債。7月以後，日本繼續淨買入外債。美國國債的收益率則維持下降趨勢，但利率高於日本和歐洲。