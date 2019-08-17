貿談傳好消息 美債息反彈 標普：美衰退風險升至逾三成

倫交所遇8年最嚴重故障

英國及歐洲股市昨日向上；油組下調今年餘下時間的原油需求增長預測，油價升幅收窄。金價回落，期金跌約0.9%，跌穿每盎司1510美元，不過本周價格升了0.8%。

美國國債息反彈，10年期國債孳息率由1.5厘以下的3年低位，反彈至1.58厘左右；30年期國債孳息率亦由2厘以下的歷史低位，重返2厘以上水平。面對經濟前景的不確定因素，大量資金近期湧入美國國債市場。美國10年期國債孳息率本月以來跌0.46厘，是2015年1月以來最大的月度跌幅。評級機構標普警告，投資者對美國經濟要提高警戒，指未來12個月美國經濟衰退的風險，由之前估計的25%至30%，提升至30%至35%。

布拉德：持續倒掛才預示衰退

不過今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）稱，本周部分美國國債孳息率曲線倒掛的情况「須持續一段時間」，才能被視為美國經濟下行的信號，聯儲局沒需要召開緊急會議，檢討貨幣政策。他認為美國經濟增長「合理」，只是環球經濟放緩才促使美國減息。

全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）聯合創辦人達里奧（Ray Dalio）則認為，經濟衰退是無可避免的，問題是衰退在什麼時候出現。他估計，明年美國總統大選前，美國經濟衰退的概率達40%。他說，即使減息可能也無法有效刺激經濟，多個經濟體可能會採取削弱本幣的措施提振出口、刺激經濟，預期未來3年將見到更多貨幣戰。

受貨幣及貿易政策的不明朗因素影響，美國消費者信心下滑。美國密歇根大學昨公布的8月消費者信心指數初值跌至92.1，為1月以來最低。面對英國可能硬脫歐等因素，歐洲央行也急需提振經濟。歐洲央行利率制定委員會成員、芬蘭央行行長雷恩（Olli Rehn）表示，歐央行將在9月會議公布一系列重大且有影響力的政策方案，刺激規模將超出投資者預期。

墨西哥逾5年來首減息

此外，墨西哥央行逾5年來首次宣布減息，利率下調四分之一厘，至8厘水平，應對經濟增長放緩、通脹率下降及債券收益率下跌。

（綜合報道）