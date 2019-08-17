豐盛主席季昌群 遭入稟追討逾14.6億

【明報專訊】有「南京首富」之稱的豐盛控股（0607）主席兼首席執行官季昌群捲入錢債官司，在周四被Majestic Plan International Ltd、Profit Reach Ventures Ltd及Digital King Investments Ltd三家公司入稟高等法院。當中Majestic Plan及Profit Reach因應季昌群在今年3月13日有違涉值逾14.66億元的協議，向兩名原告支付固定回報、佔用費及涉及若干投資的本金，向季昌群追討回逾14.66億元兼利息及堂費。