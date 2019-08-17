豐盛主席季昌群 遭入稟追討逾14.6億

【明報專訊】有「南京首富」之稱的豐盛控股（0607）主席兼首席執行官季昌群捲入錢債官司，在周四被Majestic Plan International Ltd、Profit Reach Ventures Ltd及Digital King Investments Ltd三家公司入稟高等法院。當中Majestic Plan及Profit Reach因應季昌群在今年3月13日有違涉值逾14.66億元的協議，向兩名原告支付固定回報、佔用費及涉及若干投資的本金，向季昌群追討回逾14.66億元兼利息及堂費。
持有多家本港上市公司股權
現時季昌群分別持有多家上市公司股權，他在中國賽特（0153）、江西銀行（1916）H股、建發國際（1908）、密迪凱斯（8307）、卓爾智聯（2098）、中國高速傳動（0658）及豐盛控股，最後申報持股7.62%、4.04%、4.04%、16.47%、8.13%、74.99%及49.34%，昨日應佔前述上市公司市值90.59億元。翻查入稟追討的三家公司，當中Digital King Investments Ltd疑似為從事印刷線路板及投資業務、並由孫明文及天元錳業控制的中國港橋（2323）旗下全資附屬基金公司。