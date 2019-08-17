港元隔夜拆息 兩日抽升3.76倍

昨日隔夜Hibor定價為1.96厘，較周四的1.2厘高76基點（1厘等於100基點），亦遠高於周三的0.41厘，顯示短期資金在近兩日明顯緊張。一周拆息由周三的不足1厘倍升至超過兩厘，昨日報2.07厘，按日升35基點，而周三時只有0.94厘。與按揭貸款相關的1個月Hibor，昨日報2.26厘，按日升12基點，較周三升43基點。

港元跌至7.9期權價飈升

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，港匯較早前有所回升，反映沒有明顯資金外流，相信市民提取的現金規模不足以推升拆息，她相信拆息抽升主要原因亦在於銀行的保守取態，銀行傾向保留更多資金以應對可能出現的資金外流或一些季節性需要，在香港銀行體系總結餘只有540億元的低水平下，所有以往是日常的活動，都會導致拆息變得高企。在早前，一個月以上的拆息持續處於高位，而在近兩日則技術性地延伸至短期拆息。

港匯近日回升至7.83水平，周四高見7.832，昨日曾報7.8392，但至昨晚又回落至7.843。彭博社報道，期權交易員正在加大力度沽空港元，以港元貶至1美元兌7.9港元為目標的看跌期權價值飈升，以隱含波動率計算，市場預期這種情形將在未來6個月內發生的隱含概率已突破50％，而在上月底的時候還只有14％，反映市場押注港元會跌穿聯繫匯率的範圍，但報道同樣引述分析員指，這是賭博，是不可能發生的事。