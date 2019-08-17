香港小輪 中期溢利跌68%

中期息派0.1元 與去年相同

該集團期內商舖毛租金收入約5200萬元。旗下亮賢居、嘉賢居及城中匯之商舖已全部租出，逸峯商舖之出租率為92%，大角咀港灣豪庭商場則因部份進行裝修，出租率只有80%。集團出售車位之溢利則約為1900萬元。

去年公司以10.292億元投得市區重建局於深水埗通州街╱桂林街重建項目之合約，整個項目之總樓面面積共約逾14.43萬平方呎，於重建後集團將可取得逾9.78萬平方呎之住宅樓面面積，項目預期於2022年底完成，明年開始分期發售。至於持股五成並與帝國發展合作的屯門48區青山公路-青山灣段之屯門市地段第547號項目6幢住宅大厦，亦預期於2022年建成，共提供約1636伙單位，總樓面面積約66.3萬平方呎。受港珠澳大橋啟用影響，令船隻維修生意減少，渡輪、船廠及相關業務的盈利大減49%，只有370萬元。證券投資業務錄得溢利為1200萬元。