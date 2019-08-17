潤啤中期多賺24% 派息增33%

華潤啤酒執行董事兼首席執行官侯孝海表示，今年4月底完成收購喜力中國，未來會加快整合速度，包括接收喜力啤酒廠房、發展銷售網絡、提升系統性等，未來集團會透過中國品牌雪花及國際品牌喜力，採用「雙品牌」策略發展高端市場。

股價升近8%創新高

集團昨日中午公布業績，股價午後曾創上市新高，收市報39.2元，升7.84%。潤啤上半年的整體啤酒銷量升2.6%至63.75億升，中高檔啤酒銷量較去年升7%，帶動平均銷售價格亦升4.5%。侯孝海指出，集團於今年4月推出中高端產品馬爾斯綠啤酒（MARRSGREEN），加上去年推出高檔啤酒「匠心營造」及中檔以上的「勇闖天涯 SuperX」，中高端產品的銷售增長非常不錯，今年下半年亦會為「臉譜」推出新包裝，現時雪花啤酒在高端市場佔比將為15%，冀於3至5年後佔比提升至三分一，貼近競爭對手 。

他表示，去年原材料成本上升，令雪花啤酒加價幅度較大，雖然今年玻璃瓶、小麥等原材料價格繼續向上，不過以現時啤酒價格應對成本上升「綽綽有餘」，未來會改善採購能力及提升營運效率等方式處理，暫無加價計劃。