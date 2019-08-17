平保：不參與匯控日常運作

被傳與匯控兩高層人事變動有關

平保上半年營運利潤增加23.8%，面對下半年中國經濟增長開始放慢，問及如何保持盈利增長，聯席首席執行官李源祥表示，該行營運利潤有90.6%來自個人業務，該行有1.96億名個人客戶，而上半年新增2000萬人，個人客戶比企業客戶在金融服務的依賴程度較高。李源祥指，未來中國會成為最大的消費市場，個人金融業務可繼續支持公司營運利潤的增長。受到業績理想刺激，平保昨天升2.2%，收報89.15元。

首席財務官兼總精算師姚波表示，該行會繼續投資科技，建立的生態系統會幫助對未來金融服務收入。雖然未來有不確定因素，但對盈利穩定增長有信心。平保A股已完成50億元人民幣，姚波指回購不是常態，要考慮市場和股價波動等因素。

至於市場關注的科技業務上市，聯席首席執行官陳心穎表示，上市是這些公司發展的自然進程，部分公司去年曾經融資，已有充足的資金，上市可以等待合適的時間，有消息便會披露。她指出，今年上半年汽車之家和陸金所的利潤有增長，金融壹帳通和平安醫保科技還在大量投資階段。金融壹帳通有一半成本花費在新產品，如果不研發新產品亦已可以開始盈利。

以往傳出陸金所因為網貸備案未完成未能上市，因此計劃將業務分拆出陸金所，陳心穎未有回應市場消息，表示陸金所網貸業務佔比小於20%，資產質素有改善，會響應監管當局「三降」，即降人數、即規模、降店面的要求。