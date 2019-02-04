港交所倡擴市調機制範圍 納入大中小型股指數股份近500隻

明報記者 馬迪帆

現行市調機制應用於恒指及國指成分股共82隻股份，為大型股交易設下冷靜期，若證券交易價格較5分鐘前最後交易價上下偏離逾10%，即觸發「市調機制」，進入5分鐘的冷靜期。機制於2016年引入，至今從未被觸發，港交所報告指是由於現時機制較為寬鬆，而市場波動亦不大。本次諮詢中，港交所建議將所涵蓋的股票範圍擴大至所有恒生綜合指數成分股，共計486隻股份，落實後受「市調機制」控制股票的市值將達到市場90%，建議則解釋指此舉是為降低系統風險。

機制2016年引入 從未被觸發

此外，諮詢文件建議分三層設定「市調機制」觸發界線，將恒生綜合大型股、中型股及小型股指數成分股的界線分別設為上下偏離10%、15%及20%，因應中小型股波動較大，以期將每月觸發次數限制在合理範圍內。最後，建議亦提出容許每隻市調機制股票於每個交易時段可被多次觸發，指重複提醒投資者應小心買賣是有幫助。

至於證監會早前提出研究引入「熔斷機制」（停市機制），港交所於文件表示，由於引入停市機制的影響很大，交易所認為在做出決定之前應仔細評估其利弊，歡迎市場討論和反饋。目前環球大型市場中，美國、韓國及日本設有指數熔斷，但近年最為人所知仍要屬2016年內地A股試行指數熔斷機制，推出首個交易日滬深指數就雙雙下跌觸發機制，其後第4日更出現全日交易被「熔」至僅15分鐘的情况，令投資者愕然，最終機制無奈叫停。

建議分三層設定「市調」觸發界線

港交所昨亦提出針對優化開市前時段競價機制的建議，其中包括將涵蓋範圍擴大至所有股本證券及基金，加設隨機競價對盤，整個開市前時段容許輸入競價限價盤等。