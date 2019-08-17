51億北水昨湧入 年半最多

法巴列兩大因素：AH股價差擴人幣穿7

法國巴黎銀行環球市場部亞太區股票及衍生品策略主管呂成撰寫的報告出，恒生AH股溢價指數自去年初以來再升上130，即A股較H股平均溢價三成。年中以來中美關係轉趨緊張，加上香港受本地政治事件影響，港股跌幅較內地股市大，內地投資者認為部分大型港股的估值吸引，例如恒生中國H股金融行業指數，現時平均6倍市盈率、0.73倍市帳率及4.9厘股息率。8月以來北水買得最多的亦是中資金融股，包括建行（0939）、工行（1398）及平保（2318）。昨日流入最多的是建行，有5.6億元，其次為平保的4.8億元。

本月北水淨買入港股339億元

第二個因素是人民幣轉弱，早前人民幣意外跌穿7算水平，法把指出，參照人民幣上一個下跌周期，即2015年8月至2016年12月，內地機構投資者想令資產配置更多元化，那段期間北水亦是大幅買入港股，當時累計規模更達356億美元。但報告認為，由於現時北水在港股的持倉較當時增加不少，相信不會再重演當時的流入規模。

8月份以來，北水已淨買入港股339.24億元，本月僅過了一半已超過上月全月七成（見圖）。