恒指收升238點 分析：短期已築底

匯控主動買盤達六成 低位見支持

本地地產股繼續成為領頭羊，新世界發展（0017）急升6.3％至10.42元，兩日累升14.6％。長實（1113）升4％，新鴻基地產（0016）升3.6％，九倉置業（1997）、領展（0823）及恒地（0012）均升逾2％。其餘本地股亦回彈，友邦（1299）升1.6％。匯控（0005）連日下跌後，股息率升穿7厘，但昨日仍有沽壓，跌0.5％至56.5元，但在低位56.05元時，大批買盤開價在56元水平，全日主動買盤達到六成，反映低位有一定支持。

本地地產股股息吸引 大和：買入機會浮現

大和資本發表報告指出，本地地產股平均股息率已升至4.1厘，部分甚至已有5厘，屬吸引水平，從過往的經驗看來，每次大幅下跌都是買入好時機，今次買入機會開始浮現。

在本地股支撐下，恒指昨日升238點至25,734點，盤中曾經升穿10天線，最高見25,798點。恒指重回保歷加通道的底線水平，9天RSI（相對強弱指數）亦回升至30水平，技術指標均顯示恒指已脫離超賣區。另國指升60點至9964點，全日主板成交915億元。恒指夜期至昨晚11時45分報25,645點，低水89點。

渣打財富管理投資策略主管梁振輝認為，現時不代表港股已經轉勢，因為除了技術因素外，沒有其他上升的催化劑。但他認為大市成交有所回升，部分高息股如房託及地產股已消化大部分的沽壓，這都令恒指短期避免再度大跌，估計本周中期的盤中低位24,899點，將是近期的支持位。

國指成分股5出5入 下月9日生效

另外，恒指公司宣布指數檢討結果，恒指成分股沒有變動，國指則剔除5隻，加入5隻。新加入的國指成分股為中國旺旺（0151）、吉利（0175）、復星國際（0656）、中國太保（0966）及融創中國（1918）。被剔除的則有東風汽車（0489）、中國信達（1359）、廣汽集團（2238）、中國華融（2799）及華泰證券（6886）。上述變動將於9月9日起生效。