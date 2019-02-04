高盛大降港全年GDP預測至0.2%

高盛指出，雖然中美貿易摩擦下，一些經濟體可以受惠於供應鏈遷出中國，以及轉單的影響。但這方面的最大得益者，是可以透過陸路連接中國的東南亞國家，例如越南，而非四小龍。

花旗上調失業率預測至3.2%

高盛認為，香港除了受到全球增長疲弱和貿易等外部打擊外，持續的政治抗議活動也影響內部需求。該行也大幅下調新加坡GDP預測，由1.1%降至0.4%；韓國GDP預測由2.2% 減至1.9%；台灣GDP預測則由2.4%微降至2.3%。

另外，花旗亦將香港今年GDP預測由1.5%下調至0.9%，並預計第三季GDP按季倒退0.2%，意味出現技術衰退，同時小幅上調失業率預測至3.2%。該行認為，政府「派糖」可以緩解經濟增長和就業風險，但香港需要更多決定性的行動去解決根深柢固的社會及經濟問題，例如加快增加土地供應。花旗重申，對港元聯繫匯率制度有信心，但憂慮香港股市及物業估值容易受到金融風險蔓延的影響。