拆局：當年SARS零售獨差 今年出口也負增長

經營崇光百貨（SOGO）的利福國際（1212）主席劉鑾鴻日前也曾表示，本港示威活動自6月開始，對SOGO銅鑼灣店人流及收入造成負面影響，7月至8月的情况均較上一個月份差，坦言今次政治運動來得很急，較2003年SARS時更嚴重。

現時本港出口弱 內部需求急速惡化

歐錫熊又指出，2003年只是在第二季短暫出現GDP按年負增長，之後很快便反彈。而且當年環球經濟較好，本港貨物出口增長強勁，但現時本港出口表現疲弱，內部需求也有急速惡化的情况，因此現時本港經濟是受雙重打擊。

翻查數據，2003年第二季本港貨物出口按年增14.3%，遠遠比今年第二季的5.6%負增長為佳，但由於當其時SARS疫情之下，消費嚴重受壓，私人消費開支在當季倒退2.2%，而今年第二季，私人消費開支仍有1.1%增幅。

次季失業率2.8% 遠低於2003年8.6%

歐錫熊亦提到，如果今年接下來時間消費低迷，或會令部分行業需要減少人手，不過，本港第二季失業率只有2.8%，而2003年第二季是高達8.6%，所以失業率要達至當年那麼嚴重的水平，仍有一定難度。