港府指第3季或衰退 派糖難救近火 次季按年增幅下修至0.5% 按季收縮0.4%

明報記者 陳子凌

政府經濟顧問歐錫熊表示，上半年本港GDP增長只有0.5%，是2009年以來最弱。展望未來，雖然中美兩國同意盡快恢復高層次會談，但雙方在一系列議題上存在深層次矛盾，短期內達成貿易協議仍然困難，加上3000億美元貨品當中，仍有大約一半會在9月1日加徵關稅，加上把內地列為匯率操縱國，因此香港的出口表現在未來數月應會持續疲弱，甚或進一步下滑。

政府經濟顧問：港出口應會持續疲弱

歐錫熊承認，上半年本港經濟拾級而下，主要仍與中美貿易摩擦有關，但踏入第三季，社會事件對一部分行業已帶來影響，訪港旅客7月後跌幅擴大，至8月初按年大跌31%，零售業界亦表示，7月及8月可能錄得雙位數負增長。歐錫熊提醒，私人消費開支佔GDP比重較高，如果本地消費意欲也受到影響，那麼第三季錄得按季負增長的機會不低，而財政司長陳茂波前日已宣布將本港全年經濟增長預測由2%至3%下調到0至1%；亦意味着第三季GDP按年負增長也有可能。

歐錫熊又說，雖然政府前日提出一連串紓困措施，預料對經濟提振0.3個百分點，但需要時間落實，成效未必很快顯現，而且現時經濟下行壓大巨大，措施只能紓緩，不能完全抵消壓力。他亦提醒，雖然本港失業率仍處於相當低水平，但如果消費市道長期低迷，餐飲及酒店業等就業市場或會面臨壓力。另外，考慮到豬肉價格上升，政府將全年基本通脹率由2.5%上調至2.7%；整體通脹率由2.5%上調至2.6%。

學者：社會事件延續愈久 影響愈深

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，社會事件延續愈久，影響將愈深，現時香港面對中美貿易摩擦影響貿易物流和社會事件衝擊旅遊業，幸而金融業還算相對穩定，但如果衝突升級，或出現針對金融業的干預，經濟情况將更差。

星展（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮認為，在全年零增長的預計下，即第三、第四季無論是按年或按季都一定會出現負增長，再者就算中美貿易摩擦與本港示威短期內有轉機，也需要時間修補對經濟造成的損害，所以香港經濟不可能立即反彈。