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無損檢測若普及 可助水果加工業起飛

【明報專訊】只要在互聯網上搜尋一下，就會發覺，水果分選設備在內地的確炙手可熱。而在兩大類水果分選設備當中，檢測內在品質的，又會比檢測外部品質的更昂貴。這是因為，外部品質可由人手和人眼檢測，而內部品質卻是人眼無法看到的。

內地加工水果比例仍低

雖然內地市場上已有多家公司（包括外國公司）推出了能夠無損檢測的智能水果分選設備，但不論是每家公司還是整體能夠支援的水果品種，都仍然偏少。因此，這個市場仍有相當大的潛在增長空間。

此外，有數據顯示，在發達國家有九成水果在採摘後被應用於商品化加工及深加工作業。但在中國大陸，這個比例僅有兩至三成，說明內地在水果加工領域還存在巨大缺口。

之所以會有這種情况，其中一個主因，就是因為無損檢測水果品質在內地仍未普遍，拉低了水果加工產品的整體售價。因此，若道創智能的智能水果分選設備將來真的能夠陸續支援多種水果，相對於現有業者來說，的確會有優勢。

據悉，道創智能的創辦人成旭然，在2016年畢業於香港科技大學機械工程系。早在大學三年級時，他就首次創業，研製出一款可以自動追蹤人臉的手提電動雲台。截至今年中，該手提電動雲台的累積銷量達到30多萬台。道創智能已是成旭然創辦的第四間公司。不過，投資者希望他可以專心經營道創智能，所以他已將前三間公司的股份全數賣出。

道創智能的顧問當中，最矚目的是當年慧眼識英雄、看中大疆創新創辦人汪滔的香港科技大學教授李澤湘。而李澤湘有份牽頭成立的創投基金「清水灣基金」亦已成為道創智能的投資者。

去年底，道創智能已完成了百萬元級別的種子輪投資，由「清水灣基金」、東莞松山湖機器人產業基地以及農業領域的戰略投資者投資。

今年以來，該公司先後在「科大——信和百萬獎金創業大賽」中取得香港區金獎，入選「阿里巴巴創業者基金」主辦的Jumpstarter Global Top 100 Startups，以及在「創青春」粵港澳大灣區青年創新創業大賽香港區比賽中晉身複賽12強。

明報記者 薛偉傑

[企業創富]

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