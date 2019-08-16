無損水果檢測 內地炙手可熱

道創智能科技控股有限公司業務拓展總監陳潔茹表示，傳統的自動化水果分選設備，只限於對水果的外部品質進行無損分選。通常是利用電腦視覺技術及秤重傳感技術，同時完成重量、大小、形狀、顏色、果面缺陷等外觀品質指標的檢測，並即時自動分級。

檢測甜酸度成熟度水分含量

至於使用紅外線技術，透過水果內部不同成分的吸收、反射、散射等作用，對水果的內在品質無損檢測和分選（毋須破損果皮），例如甜度、酸度、成熟度、水分含量等，在學術研究上，雖然已經有20至30年歷史，但準確程度卻一直未如理想。直到近幾年，才真正說得上商業化。

即使如此，絕大多數業者也只能夠針對個別種類的水果。因此，這個市場仍然有非常大的發展空間，這也是該公司決定投入的原因。

現已支援蘋果和番茄

道創智能在2018年於香港成立，核心團隊來自香港科技大學機器人研究所和多名科大畢業的連續創業者。他們選擇主攻內地市場，是因為相對西方先進國家來說，內地的水果行業發展仍然比較滯後。

「為什麼內地的水果行業至今還沒有出現一個像新奇士、Zespri、Dole這樣的著名品牌？為什麼內地的高端水果市場有一半以上都是外國進口貨品？」陳潔茹說。

該公司認為，內地水果行業的業者普遍未有對水果的內在品質進行無損分選以及按級數定價，是其中一個主要原因。

道創智能的硬件技術負責人黃烱丹表示，該公司自行研發的智能水果分選設備的原型，現時已能夠對蘋果和番茄的甜度、酸度、成熟度、水分含量等進行無損檢測，而且已非常準確。其中，單是蘋果，他們也曾經微調演算法，細分試驗過10多個品種，包括：富士蘋果、南非紅玫瑰等。

至於將來分選其他薄皮的水果（例如西梅等），原則上亦毋須改動其紅外線光譜模組的設計，只需設計出新的演算法便行。他們已經掌握了有關演算法的設計技巧，每增加一種水果，大約只需要試驗500個，快者一星期，慢者一個月，就能夠大致設計出合適的演算法。只是分選西瓜等果皮明顯較厚的水果，才需要修改其紅外線光譜模組的設計，將光線的功率加大。

紅外線檢測 僅需數毫秒

至於速度方面，現時該公司的紅外線技術檢測一個水果只需要數毫秒（毫秒即千分之一秒）。因此，真正的樽頸並不在檢測環節，而是在轉盤和摩打等其他硬件。只要使用較大的轉盤和較快的摩打，就可以將整個分選過程大大加快。

黃烱丹表示，真正量產的智能水果分選設備，會按客戶的要求度身訂造。若是應用於農場和果汁生產商等，通常至少會是訪問當日示範的原型的5至10倍那麼大。若客戶有需要，甚至可以設計到分成幾層，每層都有齊紅外線光譜模組、轉盤和摩打等，以加大同一時間的分選量。

上個月，該公司已經將一部原型交給內地一家大型水果連鎖店集團的貨倉試用。據悉，後者在內地一共有超過3000間水果零售店，而且是走比較高檔的路線。下個月，該公司會將另一部原型運到新疆，交給另一家公司試用分選西梅。他估計，該公司的智能水果分選設備今年底就會開始量產。

組裝工作和大部分零件的生產，將交由東莞和中山的代工廠負責。但最關鍵的紅外線光譜模組，該公司會自行製造。現時，該公司共有10名員工，其中7人都是研發人員，包括數名畢業於科技大學的機械工程博士和化學博士。研發工作主要在深圳進行。另外，該公司剛於月前成為香港科技園的培育公司。

數據或回饋果園 助改善種植

陳潔茹及黃烱丹表示，果園、果汁生產商、大型水果連鎖店及大型超市都是該公司潛在客戶。其中，正在商討合作的一家高檔水果連鎖店集團，除了計劃在貨倉使用大機之外，亦計劃在每間分店安裝一部細機，讓消費者在購買水果之前，也可以進行無損檢測，以確定他們購買的，是屬於較高級數的水果。

該公司更希望，將來不單只推出智能水果分選設備，還可以將一些重要數據回饋給果園，改善種植方式，提高高級數水果的產出比例。

中長期來說，該公司還希望，將這種光學檢測技術應用到蔬菜和肉類上，以檢測蔬菜的農藥水平以及肉類的抗生素含量。此外，還可以應用於種子分選，即時分選出死種子和活種子，以提高農產品的生產質量和節省成本。

「我們的終極理想，是要讓天下沒有難吃的食材！」陳潔茹說。

明報記者 薛偉傑

[企業創富]