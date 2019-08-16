壹嘉本月開齋 送2年管理費

一房1520萬易手 實呎3.6萬

壹嘉自2017年7月開售至今，累售約80伙，佔項目單位總數100伙約八成。另外，多家發展商日前公開呼籲支持港府「止暴制亂」後，開始恢復賣樓活動。

恒地（0012）旗下長沙灣家壹，最新加推20伙實用面積220至277方呎單位、屬開放式及一房間隔，定價524.7萬至690.4萬元，維持提供最高8%直減折扣，折實價介乎482萬至635萬餘元。恒地已上載銷售安排，今批20伙將於下周二（20日）發售。家壹今年初至今累售逾130伙，佔項目單位總數200伙約65%。

另外，恒地同系元朗尚悅‧嶺，屋苑2座1樓實用344方呎K室、屬實用面積344方呎兩房戶，原於6月底以591.66萬元售出，買家亦已簽正式買賣合約，但於7月底取消交易撻大訂，料遭沒收10%訂金涉逾59萬元；恒地亦安排下周二再發售此單位。

薈蕎新增8%二按

此外，宏安地產（1243）旗下已屆現樓的大圍薈蕎，向買家新增提供8%第二按揭，最長還款期4年、全期免息。發展商表示，上述二按貸款分別於買家簽署臨時買賣合約後360、720、1080和1440日分四期支付，惟規定一按、二按最高為88%。