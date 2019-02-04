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海璇開放式戶950萬蝕放 不足一周劈價一成

【明報專訊】個別業主對後市轉淡，近期以1080萬元、低於去年買入價放售的北角「樓王」海璇一個開放式單位，據悉不足一周，最新劈價至950萬元放售，降價130萬元或12%，單位為實用286方呎的5A座高層F室，實呎33217元。業主去年7月以1075.92萬元購入，現放售價較一年前購入價低約126萬元，惟業主持貨僅一年，即使成功以放售價沽出，仍要付10%額印稅涉95萬元，連同購入時已付約40.3萬元印花稅及所有使費，預料要蝕274.22萬元或25%離場。

海璇匯2房呎租106元破頂

不過，海璇第6座於去年落實徵收一手樓空置稅後，新地（0016）將該座改以服務式住宅出租，並命名為海璇匯。市場消息指，海璇匯6座低層B室，實用面積529方呎，2房間隔，新近以月租56,050元租出，呎租高達106元，創項目呎租新高。

雖然個別二手業主蝕放單位，但仍有買家以高價入市。馬鞍山海栢花園新錄一宗特色戶以新高價成交，中原市務經理關煜裕表示，海栢花園6座高層戶，實用面積742方呎，屬3房1套間隔另連平台，原業主最初叫價1600萬元放售，期後減價60萬或3.8%，以1540萬元易手，實呎20755元，成交價、呎價同創屋苑新高。原業主早於1995年以435萬元購入，持貨24年，帳面獲利約1105萬元或2.5倍。

海栢特色戶1540萬 實呎2萬雙破頂

另房委會昨日公布新居屋攪珠結果前，有居屋申請者搶閘、於綠表市場以518萬元購入慈雲山居屋慈愛苑3房戶。富誠地產高級客戶主任曾遠東指，慈愛苑2期愛聰閣低層7室，實用面積554方呎，3房間隔，以518萬元易手，實呎9350元，成交價較市價低約一成，新買家為今期居屋申請人，但對攪珠結果「打定輸數」，故搶閘入市。原業主2002年4月116萬元(未補地價)購入單位，持貨17年，帳面獲利約402萬元或3.5倍。

相關字詞﹕慈愛苑 海柏花園 海璇匯 海璇

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