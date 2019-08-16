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翠濤閣商場劈價35% 1.7億易手

【明報專訊】荃灣翠濤閣商場以約1.7億元易手，較兩年前叫價大減9000萬元或35%，買家為順聯集團前常務董事董事曾穎偉，以及共享空間Campfire創辦人謝耀陞，並計劃翻新後作長線收租。

上述物業為翠濤閣商場一樓1至4號舖、二樓餐廳、三樓5至36號舖及三樓6至7號停車位，面積約39,806方呎，最新以約1.7億元售出，呎價僅4270元水平。資料顯示，有關商舖於2017年放售，當時叫價達2.6億元，最新成交價較兩年前平9000萬元或35%。

擬翻新後租予社福機構

買家之一曾穎偉接受本報查詢時指，項目雖然屬「死場」，出租率低，但購入後將會大肆翻新，包括增加商場採光及無障礙設施，翻新後再招租時，將以大樓面租戶為目標，並謂有關商場適合社福機購租用，並謂個人對香港有信心，故仍選擇入市。原業主早於2012年以4940萬元購入，部份樓面留作自用，亦有少量樓面出租予洗衣店及超市，現沽出物業帳面獲利約1.2億元或2.4倍。

中環中心車位635萬 全港新紀錄

不過，部分車位仍以高價售出，市場消息指，由資深投資者「物流張」張順宜持有的中環中心兩個相連號碼的車位，每個以635萬元易手，創全港車位新高價紀錄，比今年5月地庫2層一個雙號車位，以630萬元易手，再推高5萬或1%。據悉，物流張尚有一個中環中心車位正放售，位於地庫1層，叫價800萬元，若落實以800萬元售出，將再創車位新高價紀錄。

相關字詞﹕車位新高價 中環中心 物流張 謝耀陞 曾穎偉 翠濤閣 死場

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