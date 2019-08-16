翠華不續租銅鑼灣兩店 月慳百萬租

區內尚餘兩間分店

翠華銅鑼灣區內原有四間分店，其中兩間近日結業，位於銅鑼灣謝斐道483至499號地舖分店，舖位2016年9月以月租45萬元租用，租期至本月底，翠華回覆指，該店是早前公司部署重新整合的地區，按計劃在租約期滿結束。另一間則位於景隆街20至22號新安大廈地下，舖位由2016年1月起租，當時月租51.8萬元，租期至今年底，翠華指大廈需要重建，故與業主商討後提前遷出。翠華連環不續租兩舖，共節省96.8萬元租金。

中環前黃枝記舖劈租23%

另中原(工商舖)商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，中環士丹利街10至12號萬利豐中心低層地下，面積約4,500方呎，新近以每月約29.3萬元租出，較上手租客黃枝記月租約38萬元低約23%。中原商舖部高級區域營業董事黃培權則指，元朗及天水圍月內連錄減租個案，如天水圍新北江商場地下A98及99號舖，面積約622方呎，上月獲夾公仔店承租，月租約5.5萬元，舖位前租客為順豐速遞，當時月租約6.3萬元，是次新租較舊租下跌約14%。