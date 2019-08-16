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半島酒店首度短租中環舖賣月餅 呎租料僅90元 較長租叫租大劈七成

【明報專訊】社會局勢持續不穩，有業主為免持續丟吉商舖，紛紛改作短租，適逢中秋佳節將至，部分銷售月餅品牌短租街舖作展銷店。其中五星級酒店半島酒店首度進駐中環街舖，於中環皇后大道中太平行地下設半島精品店，主力推售月餅、曲奇等應節食品，租期1個月，月租料僅約65萬元，呎租約90元，較長租叫租220萬元大劈七成。

明報記者 林尚民、甘潔瑩

就上述展銷店向半島酒店查詢，半島酒店回覆本報稱，集團自2015年起於大型商場內設期間限定店，今年首度進駐中環街舖，於中環皇后大道中太平行地舖，面積約7200方呎，作期間限定體驗館，除銷售月餅外，體驗館讓顧客一邊品茶，一邊拍照打卡。半島酒店亦指商舖位於商業核心區，以區內上班一族及半山客為目標。

資料顯示，有關舖位連同1樓及2樓部分，早於2007年由意大利時裝品牌Diesel承租，2013年高峰期租金高達390多萬元，呎租超過500元，不過Diesel於2014年初提早退租之後，一直未能以長租形式租出該舖，以今次半島租用的樓面計，長租叫租220萬元，最新短租較長租叫租低約七成。

高峰期月租逾390萬 呎租500

上述商舖近年多租予大型品牌作快閃店，如去年5月底，法國超級品牌CHANEL就租用該舖約兩個多星期，作為COCO GAME CENTER限定遊戲館，推銷旗下化妝品及香水等產品；另美國輕奢侈品牌COACH去年8月租用該舖2個月，作為去年秋冬手袋系列The Dreamer的「快閃店」，租金少於72萬元，呎租少於100元。與半島酒店同類，則於今年4月獲四季酒店承租少於一周，作為期兩日限時烘焙店。

大班9萬短租佐敦彌敦道舖

事實上，市場上不少月餅品牌都趁下月中秋節臨近而短租街舖出售月餅，例如專門出售榴槤月餅的醉榴香，早前以月租約8萬元，租用旺角弼街60號地下B號舖，該舖曾由港姐譚小環旗下小食店「渣哥」租用，至數月前結業後一直丟空，業主長租叫租12.8萬元，若以現時短租8萬元計，較長租平37%，舖位面積約250方呎，呎租約320元，據悉租期至下月底。

至於另一家大型連銷月餅店大班，亦以月租約9萬元租用佐敦彌敦道334號儉德大地下F舖，較長租叫租13.8萬元低約35%，以舖位面積760方呎計，呎租約118元。不過，有地產代理表示，相對過往數年，月餅店短租街舖的個案輕微減少，除整體市况的影響外，亦因現時愈來愈多商場及百貨公司會開設月餅快閃店，令部分月餅店選擇到商場開舖而放棄租用街舖。

相關字詞﹕榴槤 快閃店 大班 月餅 半島酒店

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