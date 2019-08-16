台灣新樓供過於求 樓價待消化 地產商料今年交投升樓價跌

胡偉良表示，2018年的九合一地方選舉，主張經濟發展的國民黨大勝，讓民眾對往後的經濟發展重拾信心，因而刺激樓市氣氛，去年交易量亦有上升。另一方面，大量的餘屋加上這兩年建照、使照放量所造成的大量待售新樓，令新屋供應量增加，因此，他預估2019年的樓市將是價格微跌、交易量上升的市場格局。

韓國瑜拼經濟 高雄成交增

他續稱，再從個別市場來看，高雄的樓市在韓國瑜主政力拼經濟的前提下，成交量可以上升，但因大高雄地區腹地廣大，可興建土地多，因此，樓價上升不易，樓價可能出現價格微幅下跌、交易量增加的情况。 台中因屬製造業重鎭，在中美貿易衝突下，可能出現大量台商回流現象，因此高端市場樓價仍有支持，該地區會是價穩量增的局面。桃園的樓價因為市長鄭文燦積極從事基礎建設，令桃園近幾年人口穩定增長，也因此推升了桃園地區的樓價，依當前情勢判斷，桃園樓價、交易量都有小幅上升的空間。

台北新供應有限 樓價下跌空間不大

至於大台北地區，胡偉良指台北市仍是唯一匯聚政治、文化、經濟、醫療的綜合中心，其地位將難以被取代，再加上台北市已無可興建的土地，所以每年推出的新建房屋數量有限，只要樓價稍為下降，便會吸引市民「上車」。不過，台灣經濟仍然疲弱，豪宅供應量太多有價格下跌空間，其他中小型住宅供不應求，樓價仍然堅挺。另外，新北市交通建設的逐步落實，導致台北市和新北市的樓價差距有可能逐漸減少，但因為台北市的住宅區容積只有225%，遠比鄰近的新北市（300%）小，台北市的樓價還是很難下跌至鄰近新北市的樓價水平。

台商回流資金帶動台中樓價

信義房屋指出，台灣樓價一擺過去低迷氣氛，上半年全台建物買賣交易棟數來到14.32萬棟，年增5.2個百分點，創下近5年新高，六都中以高雄年增28.7%表現最高，其次是新北、桃園、台中及台南亦較去年同期有增長，其中新北年增2.1%，桃園年增7%，台中及台南分別年增5.5%及7.1%；至於台北則與去年同期相當。價格方面，雙北樓價維持上升走勢，其餘桃園、新竹、高雄樓價季增減幅均在0.5%以內，而台中因受惠於台商回流資金刺激，樓價出現較明顯的升幅。不都，各都會區市場買盤仍以自住需求為主，在經濟環境及居民收入未明顯改善的情况下，置業者買樓偏向較舊、較外圍的區域調整，或將成為後市發展不可忽視重點。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，根據永慶房屋2019第三季房產趨勢調查，有意投資置業人士上升，而買樓收租可以留意大專校園周邊。依據大專校院校務資訊平台統計，全台大專校院學生數最多的為台灣大學，2018年學生數共有31,745人，而私立大學中學生數最多的為輔仁大學，共有26,176人。

買樓收租 可留意大專校園周邊

謝志傑表示，選擇買樓收租人士除了看學生數之外，也要看他近幾年的增減率，傳統名校或是名列前茅的學校，通常學生數都不會有太大的變動。以永慶房仲網上刊登的租屋案件估算，周邊800公尺範圍為每月租金每坪350至800元新台幣之間，收租率大約為2.1%至4.7%左右。謝志傑說明，淡江大學位於新北市的淡水區，屬於私立傳統名校，其學生人數高達25,000人，但學校所提供的宿舍牀位僅有約2900個，牀位供不應求，學生租屋需求較高。亦是收租的好地區。

明報記者 龍彩霞

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