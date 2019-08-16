湯文亮：不用安慰 香港冇事

近日收到不少移民外地老友的問候短訊，並且話世界有不少地區或者國家已經對香港發出旅遊警告，泰國更加派專機撤僑，他們叫我唔好擔心，事情一定會過去，我反而叫他們不用安慰，我們捱得住，香港一定冇事，8月13日是香港最黑暗的一日，在黑暗之後，曙光就會出現。其實我知道不少身處海外的香港移民，他們並不是真正安慰香港人，當中有不少直接問香港死得未，所以我不用他們安慰，咬緊牙關渡過難關，發揮獅子山下精神。事實上，我亦不希望在這段時間有旅客訪港，萬一有傷亡，我們負擔不起，如果想幫香港，在我們處理好問題之後，歡迎隨時來港。

國泰「無條件投降」示威人士估唔到

示威人士發夢都估唔到國泰（0293）突然會「無條件投降」，接受國家航空局指令，將曾經參與暴力示威的員工解僱，國泰「跪低」是一個強烈信息，在這之前，國泰與機管局是優質示威人士的強大人力資源，有年輕示威者同我講，他們當中有一些的職業是飛機師，收入大約20萬一個月，有這樣的收入的人仍然願意做身先士卒，他十分敬佩，願與同行，我當然不敢說什麼，沒有了那些人辦，吸引力當然大減。

有人話點解機管局唔一早請警方處理那些打人事件，其實，機管局員工可能與國泰一樣，非常支持那些示威活動，上一次民陣叫三罷，最成功的地方就是機場，除了國泰之外，最少有一半航空管制員請假罷工，導致當日大約有200班機要取消，而機管局亦支持罷工活動，不准警察進入機場，示威者知道警方不准進入機場，點玩都可以，誰不知玩出個大頭佛，醜出國際。不過，我認為示威者要負的責任比重不高，機管局的管理層才要負責，見到不能控制局面，應該立刻求助警方，實在毋須攞禁制令。現在，香港機場醜出國際，應該有人要負上責任。不過，在香港，問責制只不過是一個口號，大家明白的。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]