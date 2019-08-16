經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明：好友再度反擊 宜一鼓作氣

【明報專訊】港股好友再度絕地反擊，恒指低開後最多跌402點、低見24,899點回升，尾市曾升249點，收報25,495點，升193點或0.76%；國指升0.38%。大市成交966億元，高於60天平均逾兩成，交投偏旺。

恒指昨天低開1.4%反擊，最終以陽燭收市，收市較開市高出2.2%，與上周二（6日）低開2.6%陽燭收相似，當日收市高於開市1.98%。過去自2000年以來，恒指低開逾1%後以陽燭收市（收市高出開市逾1.5%），出現次數不多，佔整體交易日不足1%。若然於超賣情况出現（反擊前一日RSI小於約30）更寥寥可數，除了昨天及上周二，對上一次為2008年9月18日，再數對上要追溯2002年7月、2001年3月及2000年9月。

倘升破10天線 跌勢或喘定

2008年9月18日恒指低開後反擊的翌日，恒指最多升近一成，反彈後5日內最多升13%，而2000年至2002年反彈後5日內最多升1.26%，可見在超賣下要絕地反擊不易。

不過，與過去不同，今次是好友兩周內第二度反彈，實力比過往強，且看能否一鼓作氣，出現不一樣結果。走勢上，恒指短線若可以升破10天線或兩萬六關口，跌勢有機會喘定，並可嘗試回補26,500至26,900點下跌裂口以至約20天線，但除非可以重上裂口位之上，否則中線跌勢或未完。

大市方面，據《明報》港股數據庫，昨升跌比率54比46，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為78比22，大市普遍跟得上高走，買盤動力較強，但有約一半收復失地升市收。本報數據庫追蹤的30個行業，有略多於一半行業下跌，但沒有明顯沽壓，原材料跌1.4%表現最差。食物飲品跌約1%，受澳優（1717）急挫兩成拖累，行業有近七成股份上升。頤海（1579）、旺旺（0151）升2、3%，但成交未能配合。

上升行業中，地產相關、電訊及媒體升約3%表現最強，其次房託基金、內房、公共事業升逾1%，各有約九成股份上升。地產股以新世界（0017）急升近8%最勁，惟近1個月計仍累跌兩成，跑輸一眾行業。新世界周三RSI低見12，昨天只是極度超賣下反彈。目前藍籌股只有匯控（0005）RSI低於12，而萬洲（0288）、中海油（0883）跌勢未止，RSI跌至20附近。

聯通升穿50天線始考慮

電訊及媒體受中資電訊股急升帶動做好，聯通（0762）計劃與中移動（0941）、中電信（0728）合作共建共享5G網絡，緩解市場對公司應付龐大的5G資本開支憂慮。不過，中資電訊股積弱多時，尤其是聯通，跌至超過10年低位，即使見底，預計築底需時，宜待其升穿50天線企穩才作考慮（詳看《技術取勝》）。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中資電訊 超賣反彈 地產股 港股

上 / 下一篇新聞

阿里傳因港政局不穩押後上市 集資額傳削半 6月申請至今未過上市聆訊
阿里傳因港政局不穩押後上市 集資額傳削半 6月申請至今未過上市聆訊
阿里季績勝預期 股價早段升逾3%
阿里季績勝預期 股價早段升逾3%
中國平安半年純利977億 多賺68%
中國平安半年純利977億 多賺68%
聯想集團：美關稅不影響今年業務
聯想集團：美關稅不影響今年業務
信銀國際否認遭金管局調查
信銀國際否認遭金管局調查
創科：靠高毛利產品應付關稅
創科：靠高毛利產品應付關稅
美期靠穩 恒指低位彈600點 北水淨流入46億今年最多 夜期再低水
美期靠穩 恒指低位彈600點 北水淨流入46億今年最多 夜期再低水
多家大行下調騰訊目標價
多家大行下調騰訊目標價
國泰重上10元 怡和罕有發聲明
國泰重上10元 怡和罕有發聲明
示威者陸續散去 機管局：昨航班回復正常
示威者陸續散去 機管局：昨航班回復正常
澳優遭狙擊 停牌前挫兩成
澳優遭狙擊 停牌前挫兩成
利亞零售半年收入升5%
利亞零售半年收入升5%
新創建售4非核心資產套13億 第三代戰略轉型 同系頻沽貨
新創建售4非核心資產套13億 第三代戰略轉型 同系頻沽貨
貓眼娛樂中期虧轉盈
貓眼娛樂中期虧轉盈
巴郡加碼亞馬遜 上季多11％ 連續兩季增持 市值逾78億
巴郡加碼亞馬遜 上季多11％ 連續兩季增持 市值逾78億
WeWork母企美申上市 上半年虧損6.9億美元
WeWork母企美申上市 上半年虧損6.9億美元
中美貿易形勢稍緩和 道指早段回升
中美貿易形勢稍緩和 道指早段回升
張兆聰：中央調控樓巿反利龍頭內房
張兆聰：中央調控樓巿反利龍頭內房
盧駿匡：候反彈買恒指逆向ETF
盧駿匡：候反彈買恒指逆向ETF
力伍：中興通訊閃崩成低吸機會
力伍：中興通訊閃崩成低吸機會
技術取勝：聯通需企穩8.1元之上
技術取勝：聯通需企穩8.1元之上
金管局再澄清：港元人幣互換使用額度為零
金管局再澄清：港元人幣互換使用額度為零
PayPal停用八達通增值
PayPal停用八達通增值
周顯：市民提款抗爭不可行
周顯：市民提款抗爭不可行
譚新強：香港不再是borrowed place 但仍有borrowed time感覺
譚新強：香港不再是borrowed place 但仍有borrowed time感覺
湯文亮：不用安慰 香港冇事
湯文亮：不用安慰 香港冇事
台灣新樓供過於求 樓價待消化 地產商料今年交投升樓價跌
台灣新樓供過於求 樓價待消化 地產商料今年交投升樓價跌
公屋紙皮石杯墊 限量供應
公屋紙皮石杯墊 限量供應
奇華×Sanrio推「乳酪奶皇月」
奇華×Sanrio推「乳酪奶皇月」
半島酒店首度短租中環舖賣月餅 呎租料僅90元 較長租叫租大劈七成
半島酒店首度短租中環舖賣月餅 呎租料僅90元 較長租叫租大劈七成
翠華不續租銅鑼灣兩店 月慳百萬租
翠華不續租銅鑼灣兩店 月慳百萬租
翠濤閣商場劈價35% 1.7億易手
翠濤閣商場劈價35% 1.7億易手
海璇開放式戶950萬蝕放 不足一周劈價一成
海璇開放式戶950萬蝕放 不足一周劈價一成
壹嘉本月開齋 送2年管理費
壹嘉本月開齋 送2年管理費
啟德4A區2號地 社福設施料獲批
啟德4A區2號地 社福設施料獲批
無損水果檢測 內地炙手可熱
無損水果檢測 內地炙手可熱
無損檢測若普及 可助水果加工業起飛
無損檢測若普及 可助水果加工業起飛