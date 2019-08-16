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張兆聰：中央調控樓巿反利龍頭內房

【明報專訊】恒指昨日升193點，收報25,495點，成交金額966億元。美股前晚暴跌800點後，中港股市昨急跌後回升，還要由本地地產股、中資電訊股及內銀股帶動，連日急跌的新世界（0017）更爆升7.8％，抵消了騰訊（0700）績後下跌的影響。但港股收市後中國指美國上調關稅，違反了習特會時的共識，中方將會有反制措施，夜期又再顯著下跌。當前全球股市非常波動，很受消息所影響而急升急跌，現在實在不宜跟車太貼。

美國2年期與10年期國債息率倒掛，加上30年國債息率首次跌破2厘水平，市場視之為經濟衰退的先兆，美股暴跌800點下亞洲股市跟隨低開，恒指昨初段曾跌402點，之後很快便跌幅收窄，午後隨A股向好而升幅擴大。究竟中港股市何解如此強勁，可以有很多解釋，例如挾淡倉、中央股市維穩爭取對外談判籌碼等。另外，特朗普此前刻意與香港問題保持距離，但近日不斷表態，昨日指中國若希望達成協議，便先要人道地處理香港事務，又希望再與國家主席習近平見面。市場或憧憬美國介入後，香港問題不會演變成由內地軍警來港鎮壓。

消息主導市况 不宜跟車太貼

但從另一角度看，特朗普突然非常關心香港問題，會否是收到消息或情報，甚至是已獲中國通知準備出手？若中央已下定決心，又一直強調香港是內部事務，未必會願意作為交易或談判條件，局勢發展可能較想像中差。V形反彈確實予人無限憧憬，不少股份小時圖也出現MACD雙底背馳，似乎很吸引，但現在是消息主導的市况，昨日收市後中方向美國加徵關稅的表態，夜期又曾跌近300點。除非能輕鬆駕馭隨時抽升殺跌的市况，現階段並不適合交易。

中央今年堅持房地產調控，先是重申「房住不炒」，上調房貸利率，近期更限制融資渠道，整個房地產板塊均持續向下。但中央調控，龍頭股反而受惠。首先，中小型房企都放慢發展步伐，全國來看，1至7月房地產開發企業土地購置面積9761萬方呎，比去年同期下降29.4%，土地成交價款4795億元人民幣，下降27.6%，但根據克而瑞數據，融創（1918）新增貨值高達2537.6億元，可見財雄勢大的龍頭房企，顯然全不受到中央調控政策影響。

樓市調控未影響樓價

此外，除了在公開市場競投，中小房企生存困難也提供更多優質廉價土儲選擇。融創7月下旬就斥資67億元人民幣收購新湖中寶旗下兩公司，新增近百萬平米土地。再說，中央調控並沒有影響到銷售和樓價，70個大中城市樓價仍按年升9.7%。可以說，只要能找到廉價優質土儲，就不用理會中央的調控而成為大贏家。

融創倘守30元 可小注分段買

考慮到融創上半年已發盈喜，利潤將大幅增長45％，而可售貨源又集中在下半年，7月份合約銷售加速按年升21％，基本因素更見吸引。經過近期的大跌後，融創2020年預測市盈率跌至約4倍，與以往調控期低位已相當接近。可看看能否穩守30元關口，若成功便小注分段入市。

[張兆聰 還看今朝]

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