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經濟
2019年8月16日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
阿里傳因港政局不穩押後上市 集資額傳削半 6月申請至今未過上市聆訊
阿里季績勝預期 股價早段升逾3%
中國平安半年純利977億 多賺68%
聯想集團：美關稅不影響今年業務
信銀國際否認遭金管局調查
創科：靠高毛利產品應付關稅
美期靠穩 恒指低位彈600點 北水淨流入46億今年最多 夜期再低水
多家大行下調騰訊目標價
國泰重上10元 怡和罕有發聲明
示威者陸續散去 機管局：昨航班回復正常
澳優遭狙擊 停牌前挫兩成
利亞零售半年收入升5%
新創建售4非核心資產套13億 第三代戰略轉型 同系頻沽貨
貓眼娛樂中期虧轉盈
巴郡加碼亞馬遜 上季多11％ 連續兩季增持 市值逾78億
WeWork母企美申上市 上半年虧損6.9億美元
中美貿易形勢稍緩和 道指早段回升
張兆聰：中央調控樓巿反利龍頭內房
盧駿匡：候反彈買恒指逆向ETF
力伍：中興通訊閃崩成低吸機會
技術取勝：聯通需企穩8.1元之上
金管局再澄清：港元人幣互換使用額度為零
PayPal停用八達通增值
劉思明：好友再度反擊 宜一鼓作氣
周顯：市民提款抗爭不可行
譚新強：香港不再是borrowed place 但仍有borrowed time感覺
湯文亮：不用安慰 香港冇事
台灣新樓供過於求 樓價待消化 地產商料今年交投升樓價跌
公屋紙皮石杯墊 限量供應
奇華×Sanrio推「乳酪奶皇月」
半島酒店首度短租中環舖賣月餅 呎租料僅90元 較長租叫租大劈七成
翠華不續租銅鑼灣兩店 月慳百萬租
翠濤閣商場劈價35% 1.7億易手
海璇開放式戶950萬蝕放 不足一周劈價一成
壹嘉本月開齋 送2年管理費
啟德4A區2號地 社福設施料獲批
無損水果檢測 內地炙手可熱
無損檢測若普及 可助水果加工業起飛
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技術取勝：聯通需企穩8.1元之上
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【明報專訊】萬洲反彈需收復6.6元（圖）
金蝶低位承接力增（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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阿里傳因港政局不穩押後上市 集資額傳削半 6月申請至今未過上市聆訊
阿里季績勝預期 股價早段升逾3%
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