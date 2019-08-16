力伍：中興通訊閃崩成低吸機會

不排除美有「更極端」打壓行動

美國禁令早於幾天前就被媒體報道出來，中興通訊的股價也有所反應，但今天盤中又突然閃崩跌停，也足見市場如驚弓之鳥，非常脆弱。中興通訊短期其實面臨不少的利空，包括行業層面以及外部不可控的打壓。第一，中國移動業績承壓明顯，市場擔憂5G大規模投資可能會延遲。傳統通訊行業天花板非常明顯，流量紅利也消失殆盡，同時還面臨國家要求的 「提速降費」等政策的壓力。此前，國內三大運營商也曾表態，2019年5G建設持謹慎務實的態度。第二，美國禁令的反覆干擾。去年4月，美國政府祭殺出「晶片禁運」大招，中興通訊業務停擺。最終，中興被罰10億美元巨款，最終才能夠活過來，但是對於後續業務產生了不小的干擾和影響。近日，美國政府禁止政府採購中興、華為等公司的合同。不排除美政府後續會進一步採取「更極端」行動。

長期來看，5G是超級風口。因為未來即將崛起的人工智慧、VR、物聯網、車聯網、自動駕駛、智能家居、智慧城市等產業的應用，其底層都是5G技術。未來的5G大時代，搭好了底層技術之後，也一樣會誕生這樣的超級巨頭。5G時代，華為是最為受益的標兵，但可惜的是沒有上市。退而求其次，中興通訊亦是非常好的通訊設備投資標的。

回到2018年4月，受美國「晶片禁運」事件的影響，中興通訊被投資者狠狠拋棄。股價從4月16日收盤價的31.31元直接下挫到最低的11.85元，跌幅高達62.15%，其間還有8個跌停板，市值僅剩下不足500億元，蒸發超過800億元。然而，黑天鵝事件一過，短短9個多月，股價又重新回到了38.5元（4月22日盤中最高）的高峰，其間累計漲幅高達190%。即便截至現在，中興通訊仍然大漲120%。

股價向上攻 只是時間未到

目前中興通訊最新市值不足1200億元，是歷史最高市值的67%（2017年11月22日）。市場或許基於美國政府的禁運打壓、5G整體業績沒有放量、消費者業務表現慘澹等多重因素，沒有選擇進一步上攻。但是隨着5G未來的快速推進，中興股價長期向上是較為確定的。

所以，中興愈是遭遇「黑天鵝」，股價愈是下跌，愈是上佳的投資機會。其實，除了中興以外，對於5G核心概念股，市場早就開始反應了，今年以來股價上漲50%，甚至100%也不少，比如深南電路、生益科技、滬電股份、匯頂科技、立訊精密等等。

中興股價向上攻，不是不來，只是時間未到。作為投資者，最需要做的是撿足夠的便宜的籌碼，再捂股不動，相信會有一個好的結果。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]