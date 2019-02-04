盧駿匡：候反彈買恒指逆向ETF

除恒指走勢顯著走弱之外，料香港的經濟數據亦會急轉直下，預期下一季GDP數據將會錄得負增長，多會伴隨失業率上升，最終樓市亦會被拖累。對於普羅市民而言樓價下跌會有利上車，但同時由於經濟環境欠佳，收入將會受到影響，最終亦未必能夠受惠。

熊市弱者愈弱 做淡地產股

說回恒指，策略上可考慮反彈時逐步吸納南方東英恒指兩倍反向ETF（7500）作中線部署，同時宜逐步減持個股。原因是熊市的大趨勢是往下走，意味着個股上獲得利潤的難度極高。相反，以衍生工具去捕捉下跌勢頭會相對容易。做淡的對象當中包括跑輸恒指的藍籌股，因為在股票市場中只有強者愈強弱者愈弱，所以會是做淡的首選，例如本地地產股。恒指在本周三錄得升幅期間，相關股份繼續下跌並且形成穿頭破腳。意味着投資者趁輕微反彈已及急不及待減時，技術走勢相當疲弱 。

假若博短期反彈，可以留意9日RSI，如果升穿30，有望可以反彈至黃金比率的0.618倍。量度方法可以參考7月19日的高位28,809點與RSI升至30之間的恒指最低位作計算。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡]