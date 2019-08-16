中美貿易形勢稍緩和 道指早段回升

美上月零售銷售額按月增7%

凱投宏觀（Capital Economics）的分析指出，上月零售銷售的增長可能受亞馬遜Prime會員日的消費及汽油價格上漲所帶動，但無可否認的是，消費增長依然強勁，這可避免製造業及商業投資的疲軟，令經濟短期內陷入衰退。

新債王：減息不能阻止經濟衰退

不過美國2年期與10年期國債孳息率仍處於可能倒掛的邊緣，而美國30年期國債孳息率昨首次跌穿2厘，見歷史新低。美國10年期國債孳息率昨低見1.51厘，為3年低位。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）稱，市場試圖接受債市顯示的衰退信號，惟聯儲局減息並不能阻止經濟衰退的發生，倘聯儲局進入寬鬆模式，要阻止衰退已經太遲。他表示，經濟擴張周期已有10年，目前是周期中的一個危險時刻，聯儲局顯然過度緊縮。他說，失業是滯後的指標，目前很多地方進入負利率，若聯儲局的目標是保持擴張，政策制定者需更為激進。

巴西央行10年首干預匯市

挪威央行表示，政策前景變得更不確定。市場質疑其今年稍後會否加息，挪威克朗兌美元跌至近18年低位。阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）在總統初選落敗後，阿根廷金融市場動盪。根據IHS Markit的估計，阿根廷一年內主權債務違約的概率為55％；5年內違約的概率達82.5％。阿根廷披索兌每美元曾跌穿60關口。拉美多國貨幣同樣受壓，巴西雷亞爾兌每美元失守4算。巴西央行突然宣布，將在本月於市場沽出美元，為10年來首次出手干預匯市。

（綜合報道）

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