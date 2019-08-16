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巴郡加碼亞馬遜 上季多11％ 連續兩季增持 市值逾78億

【明報專訊】「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡上季繼續增持美國金融股及科技類股。根據巴郡向美國證交會（SEC）提交的申報文件顯示，其第二季大幅增持電商巨頭亞馬遜的股份，持股量由第一季的483,300股增至上季的537,300股，增幅達11%，在次季末總值接近9.5億美元，目前市值逾10億美元（約78億港元）。亞馬遜股價早段向上。

巴郡在今年首季首次買入亞馬遜的股票，並在第二季繼續增持。在今年5月的巴郡年度股東大會召開前，巴菲特首次披露對亞馬遜的投資，但表示這並非他的決定。這意味亞馬遜的相關投資，是由巴郡的投資經理庫姆斯（Todd Combs）或韋希勒（Ted Weschler）拍板。

不過巴郡對亞馬遜的持倉，仍遠低於其對蘋果的持股。巴郡上季對蘋果的持股沒有變化，持倉量相當於蘋果流通股票的5%左右，在次季末的總值超過490億美元，此金額相當於巴郡股票投資組合總值的24%左右。

蘋果持倉佔股票組合24%

金融服務類股也是巴郡的主要投資目標。截至6月底，巴郡對美銀的持股量增加3.5%，相關持股在次季末總值增至269億美元左右。與此同時，巴郡對美國合眾銀行（U.S. Bancorp）的持股量也增加2.4％，股值達69億美元。過去一年，巴郡也增持美銀和摩通等股份。由於銀行業通常被視為反映廣泛經濟形勢的晴雨表，巴郡的投資組合反映其長遠看好美國經濟。

不過由於市場憂慮美國國債孳息率曲線倒掛會導致銀行業利潤受損，銀行股板塊近期受創。摩通、摩根士丹利、花旗、富國、美銀和高盛的股價周三跌3.3％或以上，超出標普500指數的2.9％跌幅​​。自7月底至周三，這6大銀行的市值蒸發1367億美元。

十大持倉 6家金融公司

截至6月底，巴郡的10大持倉股票當中，有6家是金融公司，分別為：美銀、富國、美國運通、美國合眾、摩通和穆迪。除了摩通，巴郡在另外5家金融機構都是最大股東。巴郡截至上季末持有總值965億美元的金融服務類股票，相當於巴郡市值約五分之一。

次季錄年半來最大單季淨賣出股票

直至6月底，巴郡的股票組合總值2005億美元，當中不包括其在卡夫亨氏（Kraft Heinz）的27%股份。不過巴郡第二季賣出的股票比買入多10億美元，是巴郡2017年末以來最大的單季淨賣出股票規模。

此外，對冲基金巨頭阿克曼（Bill Ackman）旗下的Pershing Square資本管理公司，上季購入350萬股巴郡B股，目前總值約6.9億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕巴菲特 亞馬遜 巴郡

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