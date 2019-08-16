新創建售4非核心資產套13億 第三代戰略轉型 同系頻沽貨

明報記者 方楚茵

新世界在上周公布出售價值23億元的非核心業務，包括觀塘駿業街兩個合共16萬方呎的工業項目。當時集團指一直按照既定策略出售非核心物業，以優化資產和業務組合，並會繼續積極出售非核心物業，有關工作已在洽談當中。同系新創建亦跟隨積極落實優化資產組合的策略。

新世界系近年大筆投資中港項目

翻查資料顯示，新創建早自2016年已開始以49.15億元沽出卓佳集團、37.5億元沽出葵涌物流中心，又在2018及2019年共兩次沽出首都機場持股，套現達31億元；近期亦再傳出有意沽出新巴城巴，再套現約3億美元等。

不斷出售資產的背後，或與新世界系近年多次大筆投資有關。隨着新世界第二代鄭家純掌舵、第三代鄭志剛上場，近年新世界系重新在中港活躍，在2015年多次向中國恒大（3333）等內房沽貨後，隨即投身當時尚未成型的大灣區，包括2016年伙母公司周大福企業投資、發展深圳前海周大福金融大廈，涉資80億元人民幣；伙招商蛇口發展深圳蛇口太子灣項目，涉資100億元人民幣。

新世界亦在本港商住項目下重注，包括2017年連環投得長沙灣三幅地皮，涉資近148億元，公司表明銳意在該區內打造一個屬於新世界的「新興產業生態圈」。

新創建參與投資 助靈活融資

而與同行長和系近似，近年新世界作出巨無霸收購、投資時，亦不忘帶上子公司新創建，似乎想加強系內合作，令融資、資金運用上更靈活。兩間公司在2018年先奪得啟德體育園涉及300億元建築費的巨型項目，共後再一齊收購富通保險，涉資215億元。