經濟
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新創建售4非核心資產套13億 第三代戰略轉型 同系頻沽貨

【明報專訊】在連環作出多項巨無霸收購後，新世界（0017）及旗下新創建（0659）不停沽出非核心資產套現，繼早前新世界賣產套現23億元後，旗下新創建亦表示年內已出售4項非核心資產，截至6月底財年共出售13億元，單計上述六項資產已套現36億元，當中尚未計及新世界旗下荃灣海濱花園169個車位及一個位於港島的商場已分別成交及簽署臨時買賣合約並收取訂金，意味沽貨行動還陸續有來。

明報記者 方楚茵

新世界在上周公布出售價值23億元的非核心業務，包括觀塘駿業街兩個合共16萬方呎的工業項目。當時集團指一直按照既定策略出售非核心物業，以優化資產和業務組合，並會繼續積極出售非核心物業，有關工作已在洽談當中。同系新創建亦跟隨積極落實優化資產組合的策略。

新世界系近年大筆投資中港項目

翻查資料顯示，新創建早自2016年已開始以49.15億元沽出卓佳集團、37.5億元沽出葵涌物流中心，又在2018及2019年共兩次沽出首都機場持股，套現達31億元；近期亦再傳出有意沽出新巴城巴，再套現約3億美元等。

不斷出售資產的背後，或與新世界系近年多次大筆投資有關。隨着新世界第二代鄭家純掌舵、第三代鄭志剛上場，近年新世界系重新在中港活躍，在2015年多次向中國恒大（3333）等內房沽貨後，隨即投身當時尚未成型的大灣區，包括2016年伙母公司周大福企業投資、發展深圳前海周大福金融大廈，涉資80億元人民幣；伙招商蛇口發展深圳蛇口太子灣項目，涉資100億元人民幣。

新世界亦在本港商住項目下重注，包括2017年連環投得長沙灣三幅地皮，涉資近148億元，公司表明銳意在該區內打造一個屬於新世界的「新興產業生態圈」。

新創建參與投資 助靈活融資

而與同行長和系近似，近年新世界作出巨無霸收購、投資時，亦不忘帶上子公司新創建，似乎想加強系內合作，令融資、資金運用上更靈活。兩間公司在2018年先奪得啟德體育園涉及300億元建築費的巨型項目，共後再一齊收購富通保險，涉資215億元。

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