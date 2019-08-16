澳優遭狙擊 停牌前挫兩成

被指財務造假 澳優強烈否認

澳優曾於2011年陷入財務造假風波，此後一度停牌28個月至2014年中復牌，前任行政總裁陳遠榮於風波中辭去職務。沽空報告稱，與此前醜聞相關的澳優高管仍高居其位，現時公司治理水平低下，澳優仍與公司高層控制的分銷商進行秘密關聯交易。報告又指控澳優誇大銷售額並低報人工，認為澳優於2016年及2017年間虛報了52%的中國區配方奶粉銷量，而對比其荷蘭子公司人工開支，認為澳優披露的人工費用有疑點。

殺人鯨報告指出，澳優在中國官網稱不能消化乳糖或對牛奶蛋白過敏的嬰兒可使用其羊奶粉作為替代品，但在海外官網，澳優卻警告有如上情况的嬰兒不應使用其羊奶粉。殺人鯨指出，此舉恐引中國消費者抵制。報告又指控，澳優今年7月以2.36億元人民幣收購子公司雲養邦香港餘下40%股權，但文件顯示公司於5月已由澳優首席財務官王煒華全資持有，質疑涉非法交易。