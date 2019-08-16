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示威者陸續散去 機管局：昨航班回復正常

【明報專訊】反修例示威者留守機場接機大堂多日，至昨早陸續散去，職員隨即清走示威標語等物品，機管局亦在主要出入口增設水馬，加強保安。有外地旅客認同措施有效預防事故發生，但亦有本地旅客認為，設置水馬阻礙通道。機管局稱，昨日航班已回復正常。翻查網頁，截至昨日傍晚6時前，約有20班航班取消。

機管局周三（14日）起張貼臨時禁制令，禁止任何人在指定示威區外示威，前晚機場仍有示威者通宵留守，向抵港旅客解釋反修例爭議，機場職員亦未有驅趕。至昨晨約5時，有職員上前與當時仍留守的示威者對話，稱現時機場無劃出示威區，着他們離開。示威者商討後，拿走部分示威物品離開，機場清潔工其後清理剩餘標語。

有市民質疑機管局誇大受影響航班

機管局昨日在出入口繼續實施管制，只有持24小時內離港機票者，或持證件機場員工才可進入機場，同時在1號客運大樓離港層落客區、鄰近巴士站出入口等主要通道增設大型水馬。市民陳小姐向本報表示，其母原定於本周三乘國泰凌晨零時40分航班前往澳洲，惟到達1號客運大樓時，獲機管局職員告知航班已取消，着她離去，但她轉到2號大樓則成功過關上機。陳認為，機場職員未有盡力協助旅客登機，質疑機管局與政府設局撕裂社會，誇大受影響航班數目，犧牲乘客利益。

機管局回覆稱，在集會者阻塞期間，機管局職員盡量在可行及安全情况下，協助旅客前往安檢及出境檢查範圍。暫停航班登記後，禁區外的顯示屏及機場網站將相關航班顯示為取消，盼在非禁區的旅客可盡快離開，及避免前往機場。至於禁區內顯示屏，仍顯示相關航班最新狀况，讓已完成離港登記手續或轉機的旅客查看。

相關字詞﹕接機大堂 示威 臨時禁制令 旅客 水馬 機管局 機場客運大樓 機場 反修例風暴

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