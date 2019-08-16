國泰重上10元 怡和罕有發聲明

民航局：國泰報送資料符警示要求

國泰昨日收報10.38元，升5.7%，是星期一以來最大升幅；太古（0019）升1.4%，收報79.65元。中國民航局綜合司副司長顧曉紅昨在月度發布會上表示，針對國泰近期出現的安全風險及隱患，從目前情况看，國泰有按時報送飛往內地和飛越內地領空的機組人員身分資料，經審核，報送資料符合警示要求。民航局又指出，針對近期香港機場安全運行受到的影響，民航局通過增加運力、提升粵港澳大灣區機場群中轉能力，保證旅客正常出行。

民航局上周發聲明，對國泰發出「重大航空安全風險警示」，要求國泰停止「支持或參與非法遊行及示威活動」的機組人員執行往內地航班職務及向內地提交機組人員名單。工銀國際一名煤炭資源股分析員更發表報告，給予航空股的國泰「強烈沽售」評級。國泰先後解僱兩名泄露警察飛行資料的地勤員工，以及兩名機師。

除了太古系之外，另一英資怡和集團昨日亦罕見發出題為「譴責暴力 呼籲各界共同努力 恢復和平和社會秩序」的聲明，稱對近期的社會事件深感痛心及擔憂，並指近日暴力行為已嚴重擾亂社會秩序，為整個香港社會帶來不可估量的損失，並危害其國際地位，予以譴責。

現時怡和集團不少業務位於香港，不過近年已陸續減少中港業務比重，轉為透過投資個別內地財團，間接參與中國市場業務。現時怡和在香港較為人知的，包括惠康超市、7-11便利店、萬寧、美心集團，並且透過怡和太平洋經營必勝客、肯德基、金門建築；地產方面，透過新加坡上市的置地坐擁置地廣場、交易廣場、太子大廈等著名商廈。