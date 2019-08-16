經濟
下一篇 上一篇

國泰重上10元 怡和罕有發聲明

【明報專訊】近日備受內地施壓的國泰（0293），昨日股價重上10元水平，中國民航局昨日稱，國泰已按照局方要求，提交飛內地航線的機組人員名單。國泰大股東太古系亦見回升。

民航局：國泰報送資料符警示要求

國泰昨日收報10.38元，升5.7%，是星期一以來最大升幅；太古（0019）升1.4%，收報79.65元。中國民航局綜合司副司長顧曉紅昨在月度發布會上表示，針對國泰近期出現的安全風險及隱患，從目前情况看，國泰有按時報送飛往內地和飛越內地領空的機組人員身分資料，經審核，報送資料符合警示要求。民航局又指出，針對近期香港機場安全運行受到的影響，民航局通過增加運力、提升粵港澳大灣區機場群中轉能力，保證旅客正常出行。

民航局上周發聲明，對國泰發出「重大航空安全風險警示」，要求國泰停止「支持或參與非法遊行及示威活動」的機組人員執行往內地航班職務及向內地提交機組人員名單。工銀國際一名煤炭資源股分析員更發表報告，給予航空股的國泰「強烈沽售」評級。國泰先後解僱兩名泄露警察飛行資料的地勤員工，以及兩名機師。

除了太古系之外，另一英資怡和集團昨日亦罕見發出題為「譴責暴力 呼籲各界共同努力 恢復和平和社會秩序」的聲明，稱對近期的社會事件深感痛心及擔憂，並指近日暴力行為已嚴重擾亂社會秩序，為整個香港社會帶來不可估量的損失，並危害其國際地位，予以譴責。

現時怡和集團不少業務位於香港，不過近年已陸續減少中港業務比重，轉為透過投資個別內地財團，間接參與中國市場業務。現時怡和在香港較為人知的，包括惠康超市、7-11便利店、萬寧、美心集團，並且透過怡和太平洋經營必勝客、肯德基、金門建築；地產方面，透過新加坡上市的置地坐擁置地廣場、交易廣場、太子大廈等著名商廈。

相關字詞﹕民航局 太古 怡和 國泰

上 / 下一篇新聞

阿里傳因港政局不穩押後上市 集資額傳削半 6月申請至今未過上市聆訊
阿里傳因港政局不穩押後上市 集資額傳削半 6月申請至今未過上市聆訊
阿里季績勝預期 股價早段升逾3%
阿里季績勝預期 股價早段升逾3%
中國平安半年純利977億 多賺68%
中國平安半年純利977億 多賺68%
聯想集團：美關稅不影響今年業務
聯想集團：美關稅不影響今年業務
信銀國際否認遭金管局調查
信銀國際否認遭金管局調查
創科：靠高毛利產品應付關稅
創科：靠高毛利產品應付關稅
美期靠穩 恒指低位彈600點 北水淨流入46億今年最多 夜期再低水
美期靠穩 恒指低位彈600點 北水淨流入46億今年最多 夜期再低水
多家大行下調騰訊目標價
多家大行下調騰訊目標價
示威者陸續散去 機管局：昨航班回復正常
示威者陸續散去 機管局：昨航班回復正常
澳優遭狙擊 停牌前挫兩成
澳優遭狙擊 停牌前挫兩成
利亞零售半年收入升5%
利亞零售半年收入升5%
新創建售4非核心資產套13億 第三代戰略轉型 同系頻沽貨
新創建售4非核心資產套13億 第三代戰略轉型 同系頻沽貨
貓眼娛樂中期虧轉盈
貓眼娛樂中期虧轉盈
巴郡加碼亞馬遜 上季多11％ 連續兩季增持 市值逾78億
巴郡加碼亞馬遜 上季多11％ 連續兩季增持 市值逾78億
WeWork母企美申上市 上半年虧損6.9億美元
WeWork母企美申上市 上半年虧損6.9億美元
中美貿易形勢稍緩和 道指早段回升
中美貿易形勢稍緩和 道指早段回升
張兆聰：中央調控樓巿反利龍頭內房
張兆聰：中央調控樓巿反利龍頭內房
盧駿匡：候反彈買恒指逆向ETF
盧駿匡：候反彈買恒指逆向ETF
力伍：中興通訊閃崩成低吸機會
力伍：中興通訊閃崩成低吸機會
技術取勝：聯通需企穩8.1元之上
技術取勝：聯通需企穩8.1元之上
金管局再澄清：港元人幣互換使用額度為零
金管局再澄清：港元人幣互換使用額度為零
PayPal停用八達通增值
PayPal停用八達通增值
劉思明：好友再度反擊 宜一鼓作氣
劉思明：好友再度反擊 宜一鼓作氣
周顯：市民提款抗爭不可行
周顯：市民提款抗爭不可行
譚新強：香港不再是borrowed place 但仍有borrowed time感覺
譚新強：香港不再是borrowed place 但仍有borrowed time感覺
湯文亮：不用安慰 香港冇事
湯文亮：不用安慰 香港冇事
台灣新樓供過於求 樓價待消化 地產商料今年交投升樓價跌
台灣新樓供過於求 樓價待消化 地產商料今年交投升樓價跌
公屋紙皮石杯墊 限量供應
公屋紙皮石杯墊 限量供應
奇華×Sanrio推「乳酪奶皇月」
奇華×Sanrio推「乳酪奶皇月」
半島酒店首度短租中環舖賣月餅 呎租料僅90元 較長租叫租大劈七成
半島酒店首度短租中環舖賣月餅 呎租料僅90元 較長租叫租大劈七成
翠華不續租銅鑼灣兩店 月慳百萬租
翠華不續租銅鑼灣兩店 月慳百萬租
翠濤閣商場劈價35% 1.7億易手
翠濤閣商場劈價35% 1.7億易手
海璇開放式戶950萬蝕放 不足一周劈價一成
海璇開放式戶950萬蝕放 不足一周劈價一成
壹嘉本月開齋 送2年管理費
壹嘉本月開齋 送2年管理費
啟德4A區2號地 社福設施料獲批
啟德4A區2號地 社福設施料獲批
無損水果檢測 內地炙手可熱
無損水果檢測 內地炙手可熱
無損檢測若普及 可助水果加工業起飛
無損檢測若普及 可助水果加工業起飛