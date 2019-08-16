經濟
下一篇 上一篇

多家大行下調騰訊目標價

【明報專訊】騰訊（0700）公布次季非通用會計準則純利好過預期，但昨日股價仍跌2.82%，收報330.4元。多家大行輕微下調目標價，並異口同聲地指騰訊下半年手遊發展勢頭不俗，但廣告業務將繼續面臨挑戰。

料廣告業務續面臨挑戰

花旗維持「買入」評級及目標價由441元降至429元，該行認為，遊戲升勢未能抵消廣告收入疲弱，考慮到騰訊次季網絡廣告按年只升16.3%，對於整體收入低於預期不意外。該行引述管理層稱，網絡廣告弱勢持續至下半年，未來收入動力主要依賴手遊、金融及雲服務。

花旗引述《SensorTower》數據，指騰訊就手遊《和平精英》推出的季票改善遊戲變現能力，估計遊戲總營收按年穩健增長，預計第三季手遊收入按年升27%、按季升11%至246.9億元人民幣，網絡廣告按年升14.8%至186.5億元人民幣，當中社交廣告升24.6%至47.5億元人民幣，但媒體廣告跌6.7%至139億元人民幣。

瑞銀發表報告，維持「買入」評級，但將目標價由450元降至440元，預計下半年《和平精英》將刺激手遊高速增長，估計明年金融科技業務增長及毛利將有所改善，並成為另一發展動力。該行表示，考慮到廣告增長放緩，將第三季及全年收入預測分別下調2.9%及2.2%，至984億元及3813億元人民幣。

野村維持「買入」評級，將目標價430元下調至428元，該行提到，騰訊繼續其財務及投資紀律，上半年騰訊推廣開支按年大減約25%，而集團併購速度自去年下半年減慢，並將收購目標由互聯網轉至企業科技。

相關字詞﹕瑞銀 和平精英 野村 廣告 花旗 金融科技 騰訊

上 / 下一篇新聞

阿里傳因港政局不穩押後上市 集資額傳削半 6月申請至今未過上市聆訊
阿里傳因港政局不穩押後上市 集資額傳削半 6月申請至今未過上市聆訊
阿里季績勝預期 股價早段升逾3%
阿里季績勝預期 股價早段升逾3%
中國平安半年純利977億 多賺68%
中國平安半年純利977億 多賺68%
聯想集團：美關稅不影響今年業務
聯想集團：美關稅不影響今年業務
信銀國際否認遭金管局調查
信銀國際否認遭金管局調查
創科：靠高毛利產品應付關稅
創科：靠高毛利產品應付關稅
美期靠穩 恒指低位彈600點 北水淨流入46億今年最多 夜期再低水
美期靠穩 恒指低位彈600點 北水淨流入46億今年最多 夜期再低水
國泰重上10元 怡和罕有發聲明
國泰重上10元 怡和罕有發聲明
示威者陸續散去 機管局：昨航班回復正常
示威者陸續散去 機管局：昨航班回復正常
澳優遭狙擊 停牌前挫兩成
澳優遭狙擊 停牌前挫兩成
利亞零售半年收入升5%
利亞零售半年收入升5%
新創建售4非核心資產套13億 第三代戰略轉型 同系頻沽貨
新創建售4非核心資產套13億 第三代戰略轉型 同系頻沽貨
貓眼娛樂中期虧轉盈
貓眼娛樂中期虧轉盈
巴郡加碼亞馬遜 上季多11％ 連續兩季增持 市值逾78億
巴郡加碼亞馬遜 上季多11％ 連續兩季增持 市值逾78億
WeWork母企美申上市 上半年虧損6.9億美元
WeWork母企美申上市 上半年虧損6.9億美元
中美貿易形勢稍緩和 道指早段回升
中美貿易形勢稍緩和 道指早段回升
張兆聰：中央調控樓巿反利龍頭內房
張兆聰：中央調控樓巿反利龍頭內房
盧駿匡：候反彈買恒指逆向ETF
盧駿匡：候反彈買恒指逆向ETF
力伍：中興通訊閃崩成低吸機會
力伍：中興通訊閃崩成低吸機會
技術取勝：聯通需企穩8.1元之上
技術取勝：聯通需企穩8.1元之上
金管局再澄清：港元人幣互換使用額度為零
金管局再澄清：港元人幣互換使用額度為零
PayPal停用八達通增值
PayPal停用八達通增值
劉思明：好友再度反擊 宜一鼓作氣
劉思明：好友再度反擊 宜一鼓作氣
周顯：市民提款抗爭不可行
周顯：市民提款抗爭不可行
譚新強：香港不再是borrowed place 但仍有borrowed time感覺
譚新強：香港不再是borrowed place 但仍有borrowed time感覺
湯文亮：不用安慰 香港冇事
湯文亮：不用安慰 香港冇事
台灣新樓供過於求 樓價待消化 地產商料今年交投升樓價跌
台灣新樓供過於求 樓價待消化 地產商料今年交投升樓價跌
公屋紙皮石杯墊 限量供應
公屋紙皮石杯墊 限量供應
奇華×Sanrio推「乳酪奶皇月」
奇華×Sanrio推「乳酪奶皇月」
半島酒店首度短租中環舖賣月餅 呎租料僅90元 較長租叫租大劈七成
半島酒店首度短租中環舖賣月餅 呎租料僅90元 較長租叫租大劈七成
翠華不續租銅鑼灣兩店 月慳百萬租
翠華不續租銅鑼灣兩店 月慳百萬租
翠濤閣商場劈價35% 1.7億易手
翠濤閣商場劈價35% 1.7億易手
海璇開放式戶950萬蝕放 不足一周劈價一成
海璇開放式戶950萬蝕放 不足一周劈價一成
壹嘉本月開齋 送2年管理費
壹嘉本月開齋 送2年管理費
啟德4A區2號地 社福設施料獲批
啟德4A區2號地 社福設施料獲批
無損水果檢測 內地炙手可熱
無損水果檢測 內地炙手可熱
無損檢測若普及 可助水果加工業起飛
無損檢測若普及 可助水果加工業起飛