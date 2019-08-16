多家大行下調騰訊目標價

料廣告業務續面臨挑戰

花旗維持「買入」評級及目標價由441元降至429元，該行認為，遊戲升勢未能抵消廣告收入疲弱，考慮到騰訊次季網絡廣告按年只升16.3%，對於整體收入低於預期不意外。該行引述管理層稱，網絡廣告弱勢持續至下半年，未來收入動力主要依賴手遊、金融及雲服務。

花旗引述《SensorTower》數據，指騰訊就手遊《和平精英》推出的季票改善遊戲變現能力，估計遊戲總營收按年穩健增長，預計第三季手遊收入按年升27%、按季升11%至246.9億元人民幣，網絡廣告按年升14.8%至186.5億元人民幣，當中社交廣告升24.6%至47.5億元人民幣，但媒體廣告跌6.7%至139億元人民幣。

瑞銀發表報告，維持「買入」評級，但將目標價由450元降至440元，預計下半年《和平精英》將刺激手遊高速增長，估計明年金融科技業務增長及毛利將有所改善，並成為另一發展動力。該行表示，考慮到廣告增長放緩，將第三季及全年收入預測分別下調2.9%及2.2%，至984億元及3813億元人民幣。

野村維持「買入」評級，將目標價430元下調至428元，該行提到，騰訊繼續其財務及投資紀律，上半年騰訊推廣開支按年大減約25%，而集團併購速度自去年下半年減慢，並將收購目標由互聯網轉至企業科技。