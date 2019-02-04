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美期靠穩 恒指低位彈600點 北水淨流入46億今年最多 夜期再低水

【明報專訊】隔晚道指大跌800點，港股昨日曾一度失守25,000點，但其後隨着道指期貨回穩而反彈，除本地股價殘獲追捧外，「北水」亦大量湧港掃入中資股，推動恒指從低位反彈600點。但有分析認為，投資者要慎防「死貓彈」。恒指夜期昨晚已先下挫，至11時30分報25,260點，低水235點。

明報記者 廖毅然

騰訊（0700）及匯控（0005）兩大權重股下跌，仍然無阻恒指反彈。恒指早段隨外圍低開357點後，跌幅一度擴大至403點，低見24,899點。然而中午休市前已一度倒升，午後隨着本地股升勢顯著，收市報25,495點，升193點，較盤中低位反彈近600點。而這已經計及騰訊及匯控合共拖低大市127點的影響。

騰訊匯控拖累 恒指曾失守25,000點

騰訊績後挫2.8％，收市守住330元（見另稿），而匯控除淨，但不計除淨因素仍跌0.7％。另一權重股友邦（1299）反彈2％。近日頹勢的本地股普遍大升，新世界（0017）勁升7.8％，九倉置業（1997）、港鐵（0066）及領展（0823）均升逾4％。

沈慶洪：大市或回彈至10天線水平

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指出，許多本地股都很價殘，例如匯控的9天RSI（相對強弱指數）跌至單位數，未來肯定會反彈，大市有可能回彈至10天線水平，即約25,900點。但他認為，除技術超賣外，沒有特別原因推升本地股，基本因素根本沒變，中美貿戰以至香港問題都未解決，因此要慎防反彈後再尋底。

美銀美林：港地產股仍有下行風險

美銀美林報告指出，香港地產發展商的股價較每股資產淨值折讓已跌至54％，是2011年以來平均值的兩個標準差，跌至2016年初的水平。但該行認為，地產股仍有下行風險，因預計政府在10月的《施政報告》會加快推出增加供應的措施，對發展商而言不會是好消息。

除本地股外，中資股同樣有凌厲升幅，聯通（0762）績後勁升一成，中移動（0941）亦受帶動升5.4％。人行昨日淨投放470億元人民幣，內銀股做好，建行（0939）升1.2％。

北水掃中資股 建行淨買入達12億元

中資股尤其獲北水大手掃貨，昨日滬深港股通淨買入金額達到46.18億元，是今年最多。其中，建行有超過一半的成交額來自北水，最終獲淨買入12.2億元。平保（2318）獲淨買入5.4億元，工行（1398）淨買入3.4億元，騰訊亦獲北水淨買入8300萬元。本月至今，北水已累計淨買入港股288億元，雖然8月過了一半，但淨流入規模已是去年2月以來最多的一個月。

相關字詞﹕沈慶洪 地產股 港股 恒指 港股通 北水

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