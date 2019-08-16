聯想集團：美關稅不影響今年業務

首季多賺1.1倍

集團首季期內收入125.12億美元，按年上升5.03%；個人電腦業務收入按年增長12%至96.31億美元，稅前溢利按年增23%至5.24億美元；移動業務收入按年跌9%至15.03億美元，稅前利潤按年增長1.03億美元；數據中心業務虧損收窄至5200萬美元，去年同期虧損為6300萬美元，收入13.56億美元，按年下滑17%。

料未來兩季消費弱 抵消商用市場增長

首席營運官Gianfranco Lanci表示，集團期內取得大額商用電腦訂單，加上發展高端市場帶動增長，估計未來兩季消費者市場仍較商用市場疲弱，但商業市場可抵消上述影響。

對於數據中心業務收入按年下滑17%，數據中心團隊總裁Kirk Skaugen解釋，近期市場部分超大規模數據中心出現大量囤積庫存，而且有客戶暫緩加購數據中心容量，不過聯想仍將持續投資，發展高利潤的存儲、服務和軟件定義基礎架構（SDI）業務，並會增強其內部設計能力，管理層透露，由於有三名客戶將會晉身成為十大客戶，預計第三季數據中心業務將會復蘇。