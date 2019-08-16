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聯想集團：美關稅不影響今年業務

【明報專訊】聯想集團（0992）昨天早上公布截至6月底止首季業績，純利按年大增1.1倍至1.62億美元，每股盈利1.37美仙。問及美國延遲對部分中國貨品加徵關稅，集團首席財務官黃偉明估計，此安排將不會影響今年業務表現，又稱中美雙方達成協議機會增加，但補充美國一旦落實電子產品的關稅，即使透過內地以外的生產基地供貨到美國，生產成本亦會上漲，無可避免地會上調美國市場的電腦及電話價格。聯想股價昨跌6%，收報5.64元。

首季多賺1.1倍

集團首季期內收入125.12億美元，按年上升5.03%；個人電腦業務收入按年增長12%至96.31億美元，稅前溢利按年增23%至5.24億美元；移動業務收入按年跌9%至15.03億美元，稅前利潤按年增長1.03億美元；數據中心業務虧損收窄至5200萬美元，去年同期虧損為6300萬美元，收入13.56億美元，按年下滑17%。

料未來兩季消費弱 抵消商用市場增長

首席營運官Gianfranco Lanci表示，集團期內取得大額商用電腦訂單，加上發展高端市場帶動增長，估計未來兩季消費者市場仍較商用市場疲弱，但商業市場可抵消上述影響。

對於數據中心業務收入按年下滑17%，數據中心團隊總裁Kirk Skaugen解釋，近期市場部分超大規模數據中心出現大量囤積庫存，而且有客戶暫緩加購數據中心容量，不過聯想仍將持續投資，發展高利潤的存儲、服務和軟件定義基礎架構（SDI）業務，並會增強其內部設計能力，管理層透露，由於有三名客戶將會晉身成為十大客戶，預計第三季數據中心業務將會復蘇。

相關字詞﹕楊元慶 黃偉明 個人電腦 聯想 數據中心 關稅

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