中國平安半年純利977億 多賺68%

新業務價值升4.7% 勝預期

根據瑞信報告，平保的新業務價值增幅達4.7%，高於預期的4.5%；股東應佔利潤水平亦比市場共識水平的855億元為高。另根據平保所指，受惠於5月29日的《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公告》新政影響，為上半年手續費佣金稅務帶來104.53億元的單次影響。

期內主營業務壽險及健康險業務的營運利潤按年增長36.07%，賺484.33億元。壽險業務的新業務價值410.52億元，按年增加4.69%。壽險業務的新業務價值率按年增加5.7個百分點至44.7%；內含價值達7131.91億元，按年增加16.3%。在眾產品中，以年金產品增長最大，涉及保費收入達316.44億元，按年增4.82倍。雖然國際和國內資本市場波動加大，但壽險及健康險業務年化淨投資收益率達4.5%，按年增加0.3個百分點，總投資收益達938.62億元。

其他業務方面，財產保險、銀行、信託及證券業務的營運利潤分別為100.39億、154.03億、18.74億及12.52億元，分別按年增長69.5%、15.2%、10.6%及31%。但其他資產管理及科技部門方面的營運利潤分別按年減少28.2%及28.9%至44.02億元及32.74億元。

陸金所4274萬註冊用戶 半年增6%

陸金所控股平台的註冊用戶數達4274萬，較年初增長5.9%；截至6月底，管理貸款餘額4078.55億元，較年初增長8.8%；30天以上逾期率為2.2%，持續優於行業。