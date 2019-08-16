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阿里季績勝預期 股價早段升逾3%

【明報專訊】阿里巴巴公布今年截至6月底止的2020財年首季度業績，受惠電商業務增長強勁，以及雲計算持續高速增長，期內收入增長42%至1149.24億元（人民幣•下同）；活躍消費用戶數目6.74億人次，較上季多2000萬；期內淨利潤為212.52億元，經調整EBITDA為392.38億元，按年升34%。在非通用會計準則下，每股盈利為12.55元。集團首季業績勝市場預期，昨晚股價早段升逾3%。

天貓GMV按年升34%

以業務分部計，佔集團營業收入超過八成的核心電商，收入按年上升44%至995.44億元，當中中國零售業務收入按年增長33%，核心電商業務的經調整EBITDA利潤率為41%，較去年同期下跌6個百分點。旗下電商平台天貓除未支付訂單外的實物（GMV）按年增長34%。

集團其他業務方面，雲計算收入按年升66%至77.87億元；數碼媒體及娛樂業務按年升6%至63.12億元；創新科技及其他收入按年上升21%至12.81億元。

年度內地活躍消費用戶達6.74億人次，按季增20%；內地移動端每月活躍用戶達7.55億人次，按季增34%。

未來發展二三線城市

集團指收入增長受惠於公司對消費者洞察技術、庫存跟蹤、供應鏈管理和Alipay移動支付等「一條龍」解決方案，持續幫助傳統零售商實現數字化轉型。

公司首席執行官張勇表示，公司未來將主力發展二三線城市等欠發達地區，期望更多欠發達地區的人口能成為公司活躍消費客戶，而阿里平台將提供更多樣化的產品選擇，包括品牌貨品和廠家貨品供其選擇。

相關字詞﹕電商 雲計算 業績 阿里巴巴

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