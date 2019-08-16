阿里季績勝預期 股價早段升逾3%

天貓GMV按年升34%

以業務分部計，佔集團營業收入超過八成的核心電商，收入按年上升44%至995.44億元，當中中國零售業務收入按年增長33%，核心電商業務的經調整EBITDA利潤率為41%，較去年同期下跌6個百分點。旗下電商平台天貓除未支付訂單外的實物（GMV）按年增長34%。

集團其他業務方面，雲計算收入按年升66%至77.87億元；數碼媒體及娛樂業務按年升6%至63.12億元；創新科技及其他收入按年上升21%至12.81億元。

年度內地活躍消費用戶達6.74億人次，按季增20%；內地移動端每月活躍用戶達7.55億人次，按季增34%。

未來發展二三線城市

集團指收入增長受惠於公司對消費者洞察技術、庫存跟蹤、供應鏈管理和Alipay移動支付等「一條龍」解決方案，持續幫助傳統零售商實現數字化轉型。

公司首席執行官張勇表示，公司未來將主力發展二三線城市等欠發達地區，期望更多欠發達地區的人口能成為公司活躍消費客戶，而阿里平台將提供更多樣化的產品選擇，包括品牌貨品和廠家貨品供其選擇。