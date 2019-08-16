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阿里傳因港政局不穩押後上市 集資額傳削半 6月申請至今未過上市聆訊

【明報專訊】早前傳出最快於今年下半年在港交所第二上市的阿里巴巴，有可能延遲上市計劃。據《紐約郵報》昨日引述消息指出，阿里原定目標是9月在港掛牌第二上市，但受香港的示威活動影響，尤其是近日機場停飛，加上有傳聞指解放軍在接近本港邊境集結，令阿里正考慮押後上市計劃。阿里發言人拒絕評論有關消息。據了解，阿里在6月份已秘密遞交上市申請，惟實際上至今仍未獲正式的上市批准。

明報記者 葉子晴

雖然阿里官方從未親口承認來港作第二上市，但集團本月初在美國發公告，指公司獲批准毋須披露一份在6月5日提交的機密商業或財務文件內容，估計為關於回港上市的申請文件。根據香港現時的第二上市制度，倘企業已在認可交易所掛牌上市，可以秘密形式申請來港第二上市，不會在聯交所上載初步招股文件。

傳秘密申請第二上市 原定9月掛牌

有熟悉香港上市流程的人士指出，一般而言企業在申請上市時會有時間表，爭取在何時正式掛牌，但操作上仍需視乎審批進度，事實上，阿里至今仍未通過上市聆訊，因此公司即使沒有考慮推遲，能否趕在9月掛牌亦是未知之數。

香港局勢近期成為國際焦點，除阿里外，亦有其他公司考慮取消或延遲上市。據彭博社報道，一家公司已取消集資額為5億美元（約39億港元）的招股計劃，轉而尋求赴美上市，另外至少有兩家公司考慮效法，取消規模合計近10億美元（約78億港元）的上市計劃，惟最終需根據市况及香港亂局能否平息。

彭博：3企擬取消在港集資 共涉117億

阿里近期積極籌備在港上市，上月底在股東會通過下落實將股份「1拆8」。 此舉令阿里普通股總數由40億股增加至320億股，股本金額不變，股份拆細有助增加未來資本市場活動的彈性，因此外界普遍認為阿里此舉是為來港第二上市鋪路，降低在港招股時的每手入場費。

阿里傳出回港上市之初，當時盛傳集資規模達200億美元（約1560億港元）。惟在一個月後，市場消息指受港股市弱影響，阿里的集資規模將減半，計劃集資額僅為100億美元（約780億港元）。阿里巴巴當時亦未有作出任何評論。

阿里巴巴現時市值約4300億美元，在港二次上市的股票估計佔阿里目前股票約2.3%。如果成事，阿里將會是香港繼2010年友邦保險（1299）上市後，港股近9年來最大型新股。根據本港上市規定，規模達100億美元公開集資中須撥90%至95%作戰略配售，餘下的才會公開發售，公開發售部分估值介乎約5億至10億美元。

相關字詞﹕上市申請 阿里巴巴

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