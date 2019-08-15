馬來西亞商務領事依乍華妮：大馬冀成東盟樞紐 利好樓價

去年5月10日，馬哈蒂爾帶領反對黨聯盟在歷史上首次勝選，終結國民陣線61年執政，此舉寫下馬來西亞1957年獨立以來首次政黨輪替紀錄外，他更以92歲高齡再次出任首相，成為全球最高齡的民選國家領袖，上任約1年3個月以來，為當地經濟及樓市帶來哪些變化呢？

根據馬來西亞財政部旗下國家房產資料中心於4月30日發表的報告，大馬去年共有19.74萬宗住宅交易，按年上升1.4%，相關總值達687.5億令吉（即約1287億港元），按年升0.4%；而去年新供應的單位為66,040伙，較2017年的77,570伙減少14.9%；期內樓價繼續穩定增長，The Malaysian House Price Index去年底升至193.3點，較2017底上升3.1點或1.6%。去年底貨尾單位達32,313伙，增長30.6%，其總值198.6億令吉（約371億港元），上升27%。

吉隆坡樓價上半年升2.4%

上述報告展望今年馬來西亞樓市表現時提到，由於去年底市場的成交量及成交額已經回升，預期今年的市場活動將會轉趨穩定；報告認為，當地樓市去年貨尾增加不代表整體市場供應過剩，需要考慮每一城市的供應與需求是否匹配、負擔水平及生活成本等，當局會統籌大局處理此一問題。

事實上，根據第一太平戴維斯的《World Cities Prime Residential Index》報告，截至今年6月底止，馬來西亞首都吉隆坡市中心住宅樓價較去年底上升2.4%，升幅在所統計的全球主要城市中排名第四。該報告認為，吉隆坡期內樓價表現突出，原因是其在全球城市處於偏低水平，吸引國際資金流入所致。

人口逾3000萬 法治醫療教育國際化

馬來西亞總領事館商務領事依乍華妮本周日在本港出席「馬來西亞第二家園博覽會暨大馬物業展銷會」後接受記者訪問，分享她對當地樓市前景的看法。她指出，任何地方長遠樓價表現，取決於當地經濟前景，而馬來西亞擁有約3270萬具生產力、精通多國話言的優質人口，而且在法治、醫療及教育均與國際接軌，成為外資投資東盟十國的門戶：「東盟十國去年經濟總量排行全球第7位，擁有6.47億人口，當中六成屬年輕人口，增長潛力優厚，估計在2050年可成為全球第四大經濟體，很多跨國企業均爭取打入這個龐大的消費市場。由於馬來西亞在交通及商業上與其他9個東盟國家緊密聯繫，當地營商成本亦處於合理水平，政府更大力支持，很自然會被跨國企業作為打入東盟市場的門戶城市。」

至於馬哈蒂爾上任後馬來西亞政府的變化，依乍華妮表示，目前當地貪污問題已大幅減少，營商環境改善，透明度亦大大提高，政府除了積極引入外資發展經濟外，亦希望不論住在城市或農村的每個國民均能分享經濟增長所帶來的好處。

人均收入逾萬美元 突破中等收入陷阱

依乍華妮又強調，馬來西亞是一個友善的國家，「不希望製造敵人」（We don't want to create enemy），希望與全球所有國家均維持友好關係，此一外交定位有助馬來西亞成為東盟的門戶城市外，亦有利該國整體經濟發展。

事實上，馬來西亞今年首季GDP按年增長4.5%，國民人均收入達43,086令吉（約10,285美元），突破世界銀行高收入國家人均收入1萬美元門檻，即已突破「中等收入陷阱」。依乍華妮表示，目前馬來亞西已是中高收入國家，國民具備一定消費實力，對外資也是一個吸引的市場，而首季經濟及社會數據亦穩定向好（見圖）。

馬來西亞首都吉隆坡住宅樓價自2009年1月上升1.3倍，與本港期內樓價勁升2.3倍比較，升幅相對溫和。記者去年3月曾獲當地發展商邀請，走訪位於吉隆坡城中城（Kuala Lumpur City Centre，KLCC）的豪宅項目The Mews，其中1房單位實用面積925方呎，售價約350萬港元，呎價約3800港元，相對本港住宅樓價明顯吸引。依乍華妮回應說，與本港住宅供應緊張的情况比較，吉隆坡以至整個馬來西亞的供應相對充足，發展商在決定土地發展用途時亦比較靈活，「在馬來西亞物業市場，一部分土地由政府擁有，另一部分土地由發展商擁有，發展商可以決定自己土地的用途，例如可以興建住宅或商業物業」。

發展商可靈活改變土地用途

依乍華妮總結說，馬來西亞不同城市的住宅物業選擇頗多，例如本周日的展銷會便有不少售價介乎200萬至300萬港元的優質樓盤，認為屬吸引的投資機會。

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]