敬業街工廈申放寬地積比 規劃署不反對

由4名80後「富二代」、當中包括莎莎國際（0178）太子爺郭浩泉等組成的麒豐資本，其持有的觀塘鴻圖道榮興利工業大廈，早前向城規會申請擬議放寬地積比率，作發展辦公室、商店、服務行業和食肆用途，重建為1幢35層高商廈，涉及總樓面約14.12萬方呎，規劃署亦不反對其申請，料於明日亦能順利獲「開綠燈」。

津匯商業樓面招標 市值近5億

另中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事唐苑雯表示，觀塘鴻圖道86號全幢，地盤面積約5000方呎，意向價約5.58億元，總樓面41,188方呎，呎價約1.35萬元。新買家購入物業後可申請活化，把地積比率增加兩成至14.4倍，即重建後樓面達7.2萬方呎。

美聯旺舖營業董事何漢明表示，土瓜灣津匯基座一籃子商業物業推出招標，9月28日截標。項目包括3層樓面連5個廣告位置、商業私家車位及商業電單車位，物業實用面積約1.5萬方呎，舖位部分設有扶手電梯及貨梯，同時提供兩個商業上落貨位使用。據悉，項目市值近5億元，稍低於去年9月招標時的市值約5億至6億元水平。