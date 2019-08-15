經濟

香港地產

下一篇 上一篇

敬業街工廈申放寬地積比 規劃署不反對

【明報專訊】政府重啟活化工廈政策後，多幢工廈積極申請活化。由資深投資者林子峰持有觀塘敬業街41號，早前向城規會申請放寬地積比率，以作准許辦公室、商店及服務行業和食肆用途，涉及總樓面約32.9萬方呎，規劃署文件顯示，不反對其申請，申請將於明日審理，料獲通過。

由4名80後「富二代」、當中包括莎莎國際（0178）太子爺郭浩泉等組成的麒豐資本，其持有的觀塘鴻圖道榮興利工業大廈，早前向城規會申請擬議放寬地積比率，作發展辦公室、商店、服務行業和食肆用途，重建為1幢35層高商廈，涉及總樓面約14.12萬方呎，規劃署亦不反對其申請，料於明日亦能順利獲「開綠燈」。

津匯商業樓面招標 市值近5億

另中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事唐苑雯表示，觀塘鴻圖道86號全幢，地盤面積約5000方呎，意向價約5.58億元，總樓面41,188方呎，呎價約1.35萬元。新買家購入物業後可申請活化，把地積比率增加兩成至14.4倍，即重建後樓面達7.2萬方呎。

美聯旺舖營業董事何漢明表示，土瓜灣津匯基座一籃子商業物業推出招標，9月28日截標。項目包括3層樓面連5個廣告位置、商業私家車位及商業電單車位，物業實用面積約1.5萬方呎，舖位部分設有扶手電梯及貨梯，同時提供兩個商業上落貨位使用。據悉，項目市值近5億元，稍低於去年9月招標時的市值約5億至6億元水平。

上 / 下一篇新聞

騰訊手遊收入跌轉升 廣告放緩 按非通用會計次季多賺19% ADR大跌4%
騰訊手遊收入跌轉升 廣告放緩 按非通用會計次季多賺19% ADR大跌4%
次季網絡廣告收入增16%
次季網絡廣告收入增16%
繳備付金損利息 拖累財富管理收入
繳備付金損利息 拖累財富管理收入
上半年股市成交萎縮 港交所純利僅升3%
上半年股市成交萎縮 港交所純利僅升3%
李小加談社會動盪：各界「想清楚要什麼」
李小加談社會動盪：各界「想清楚要什麼」
內外經濟交困 夜期失守25000點 港澳辦發「恐襲」論 日間蒸發400點升幅
內外經濟交困 夜期失守25000點 港澳辦發「恐襲」論 日間蒸發400點升幅
內地7月經濟數據差 全線跌眼鏡
內地7月經濟數據差 全線跌眼鏡
失業率升至5.3% 統計局：畢業季節就業人口增
失業率升至5.3% 統計局：畢業季節就業人口增
上半年ARPU跌17% 聯通：研伙中電信中移動拓5G
上半年ARPU跌17% 聯通：研伙中電信中移動拓5G
保誠將港列地緣政治風險 CEO：示威暫影響微 續監察局勢發展
保誠將港列地緣政治風險 CEO：示威暫影響微 續監察局勢發展
冠君中期收租升8% 可分派收入增7%
冠君中期收租升8% 可分派收入增7%
創科首份「染藍」業績 半年多賺12%
創科首份「染藍」業績 半年多賺12%
天彩盈警 貿戰拖累收入跌52%
天彩盈警 貿戰拖累收入跌52%
譚仔「合體」上季收入增4000萬
譚仔「合體」上季收入增4000萬
美10年與2年債息倒掛 2007年後首見 當年金融海嘯先兆 道指早段挫近700點
美10年與2年債息倒掛 2007年後首見 當年金融海嘯先兆 道指早段挫近700點
出口受壓 德次季GDP跌0.1%
出口受壓 德次季GDP跌0.1%
安邦傳悉售日房地產
安邦傳悉售日房地產
張兆聰：騰訊成本料急升 中長期估值受壓
張兆聰：騰訊成本料急升 中長期估值受壓
盧志威：揸黃金比揸現金更安心
盧志威：揸黃金比揸現金更安心
李曉佳：早不屬於香港人的海港城
李曉佳：早不屬於香港人的海港城
技術取勝：越秀地產重上前平台底
技術取勝：越秀地產重上前平台底
梁志麟：減息壓力大 澳紐元續弱
梁志麟：減息壓力大 澳紐元續弱
籲「強烈沽售」國泰 原來係煤炭股專家
籲「強烈沽售」國泰 原來係煤炭股專家
劉思明：港股反彈受阻 科技股強勢
劉思明：港股反彈受阻 科技股強勢
周顯：做莊需大量信得過「人頭」
周顯：做莊需大量信得過「人頭」
湯文亮：倘樓價下跌 今次慘過SARS
湯文亮：倘樓價下跌 今次慘過SARS
內蒙古業主蝕四成沽皓畋 反修例風暴後最大宗豪宅蝕讓
內蒙古業主蝕四成沽皓畋 反修例風暴後最大宗豪宅蝕讓
嘉湖3房實呎9455元 3個月新低
嘉湖3房實呎9455元 3個月新低
兩拍賣行昨推41物業全未售出
兩拍賣行昨推41物業全未售出
映日灣累收逾8900票 今年全新盤次高
映日灣累收逾8900票 今年全新盤次高
馬來西亞商務領事依乍華妮：大馬冀成東盟樞紐 利好樓價
馬來西亞商務領事依乍華妮：大馬冀成東盟樞紐 利好樓價
第二家園計劃非入籍 獲批者難成大馬公民
第二家園計劃非入籍 獲批者難成大馬公民