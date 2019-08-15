映日灣累收逾8900票 今年全新盤次高

上述映日灣，雖然採取「一人一票」的方式入票，亦不設大手揀樓時段，不過，項目入場費381萬元，故收票反應理想，自上周二起至昨午為止，合共9日累收超過8900票，超額認購逾24倍，成為今年全新盤票王第二位。

項目除周六公開發售354伙外，下周將有26伙招標。

部分貨尾盤周末推售

此外，亦有部分貨尾盤於周末期間推售，新世界（0017）北角柏蔚山昨更新價單，其中實用548方呎的3座15樓D室，定價由1838.2萬元調高至1881.9萬元，實呎由33,544元增至34,341元。不過，由於單位最新改為連家俬出售，故售價調升或反映相關因素；有關單位將於周日起發售。

另一方面，嘉華（0173）旗下大埔白石角嘉熙亦更新價單，發展商為買家提供最高樓價八成一按，原來息口首12個月為P減2.5厘（P現為5.125厘‧下同），期後為P加3.5厘，更新後首24個月為P減2厘，第三年為P，期後則為P加2厘，發展商將於周日發售3個單位。

而新地（0016）屯門御半山II期，亦於周日發售3個單位。

恒安執董4.38億入市大潭道45號

另外，樂聲電子旗下南區豪宅新盤大潭道45號，早前售出兩幢洋房，其中實用4751方呎的8號屋，售價4.38億元，實呎92,191元，登記買家為施煌劍，與恒安國際（1044）執行董事同名，料為同一人。