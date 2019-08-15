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嘉湖3房實呎9455元 3個月新低

【明報專訊】踏入8月，二手市場觀望氣氛持續，全港十大屋苑本月半月不足40宗成交，較上月同期跌近四成，其中鴨脷洲海怡半島仍未開齋，荔枝角美孚新邨半月僅錄3宗成交，較上月同期7宗大跌近六成，其中天水圍嘉湖山莊有3房戶呎價低見9455元，為3個月以來新低。

十大屋苑半月不足40宗成交跌近四成

嘉湖山莊本月暫錄8宗成交，市場消息稱，其中位於景湖居14座低層H室，實用面積550方呎，3房間隔，由最初叫價600萬元，期後兩次將售價下調，累減80萬元或13%，並以520萬元沽出，實呎9455元，呎價為屋苑過去3個月以來新低。原業主2011年6月以205萬元購入，帳面仍大賺315萬元或1.5倍。

另中原分行經理馮健平表示，美孚新邨6期蘭秀道40號高層A室，實用面積678方呎，屬3房間隔，原業主最初開價960萬元放售，期後下調2.3%至938萬元成交，實呎13,835元。原業主早於1996年275萬元購入，帳面獲利663萬元或2.4倍。

映灣園2房600萬 低市價一成

東涌指標屋苑映灣園亦有投資者劈價沽貨。美聯助理區域經理方吉和稱，映灣園6座低層E室，實用面積540方呎，2房間隔，原業主原將單位用作收租，於上月以710萬元放售，惟見社會氣氛轉差，最終累減110萬元或逾15%，以600萬元沽出，實呎11,111元，成交價較市價低近一成。原業主2016年7月以450萬元買入單位，持貨剛滿3年，帳面獲利150萬元或33%。

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