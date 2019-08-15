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內蒙古業主蝕四成沽皓畋 反修例風暴後最大宗豪宅蝕讓

【明報專訊】社會氣氛不穩，市場接連錄得減價成交外，亦開始出現零星蝕讓個案。繼日前元朗映御及北角海璇分別錄得蝕讓成交及蝕放個案後，再有何文田皓畋兩房戶以低於買入價沽出，該名內地業主連同稅款蝕約560萬元或四成離場，成為反修例風暴持續兩個月以來，市場上最大宗豪宅蝕讓個案。

明報記者 張允亭

市况轉淡，業主「腳軟」不惜連使費後蝕沽額印貨離場。市場消息指，上述何文田皓畋10座中層E室，實用面積568方呎，屬兩房間隔，新近以1250萬元售出，實呎22,007元。原業主為內地人，登記地址位於內蒙古，於2017年約1292.3萬元購入單位，帳面蝕讓42.3萬元，惟持貨不足3年，須支付一成的額外印花稅涉125萬元，加上原業主購入時已支付佔當時樓價30%的買家印花稅，以及雙倍印花稅共約387.7萬元，料連同代理佣金及其他雜費，損手共約560萬元或四成離場。

擎天3房2200萬 重返去年初價

二手成交量下滑，繼續有業主減價沽貨。市場消息指，九龍站本月至今僅錄2宗成交，較上月同期7宗少逾七成，其中擎天半島5座低層E室，實用849方呎，3房間隔，由叫價2500萬元，減價300萬元，至2200萬元售出，實呎25,913元，代理指，有關成交價已重返去年初水平。資料顯示，該單位匯豐銀行現估值2353萬元、恒生銀行估值2330萬元、中銀估值2292萬元，現成交價較銀行估值低4%至6.5%。原業主則於2007年以1000萬元購入，持貨12年帳面賺1200萬元或1.2倍。

原築額印鬆綁 3年升值近四成

另一邊廂，元朗原築最新錄得一宗額印鬆綁勁賺個案。中原營業經理王勤學表示，上述為原築2座高層D室，實用面積450方呎，新近以590萬元獲首置上車客承接，實呎13,111元。

原業主於2016年8月以426萬元買入，持貨剛滿3年，帳面獲利164萬元，物業期內升值約38.5%。王續指，元朗區二手市場本月暫錄得21宗成交，現時普遍二手放盤叫價較高位回落約5%。

惠安苑1680萬沽 47年升價百倍

同時，鰂魚涌惠安苑亦錄得一宗長情業主沽貨勁賺個案。市場消息指，惠安苑錄得8月首宗成交，位於B座中層1室，實用面積848方呎，屬3房套間隔，業主以1680萬元將單位連車位易手，折合實呎19,811元。據了解，買家為外區用家。原業主於1972年10月以15.4萬元連車位一手買入單位，持貨47年，帳面獲利1664.6萬元，單位升值超過108倍。

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