湯文亮：倘樓價下跌 今次慘過SARS

我知道有很多人不相信，但我有很多在內地設廠的朋友，他們不但搵錢很辛苦，而且又搵得不多，一年只有大約1000萬元，在今日是小數目，隨時唔夠買兩個車位；但當日就唔同，可以在九龍區Full Paid買兩個千呎單位，樓市可以從低位反彈，那些廠商亦有一定貢獻，當然回報亦不低，兩個千呎單位今日最少值5000萬元，而且不少廠商是買幾個單位收租，由於有足夠租金收入，那些勞碌半生的廠商亦不大注意工廠生意。在中美貿易戰開始前，已經有不少廠商結業，或者將生意賣給當地的內地人，中美貿易戰之後，情况更加顯著，今次經濟下沉，香港就缺少了這一班在內地工作的廠商，要復蘇就沒有那麼容易，如果以此為例，的確是慘過SARS。

SARS時港廠商入市助樓市反彈

其次是自由行，當時國家開放自由行，香港飲頭啖湯，豪客絡繹不絕，零售業業績非常理想；現在自由行已經開放多年，在長客無闊客情况下，即使自由行人數增加，但消費力亦大不如前，在承托力不足之下，樓價可能斷崖式下跌，尤其是以細價樓為甚。其實，在SARS時樓價跌幅不大，因為已經跌無可跌，所以如果樓價下跌，現在所受的衝擊一定比SARS時為大；而且現在利息處於低位，如果被迫加息，香港的經濟以及業主一定會受到重創。

好彩的是由於金管局的逆周期措施，雖然備受爭議，但最少令到不少業主沒有過分借貸，不會淪為負資產，但有不少人用財務公司的高成數按揭買樓，他們是高危一族，如果數量太多，亦會影響到香港樓市。話雖如此，我也不認為香港會慘過SARS，因為香港人經歷過SARS，早有準備，甚至有人認為這是掃貨良機，有這樣的有心人，香港就不會慘過SARS。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]