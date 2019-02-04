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湯文亮：倘樓價下跌 今次慘過SARS

【明報專訊】特首林鄭月娥在一次記者會話今次暴力示威活動所引致的負面影響慘過SARS，立刻被人圍攻，政府又沒有官員反駁，我都覺得幾可憐。事實上，林鄭講的沒有錯，現在負面影響還未反映出來，但可以預計，有很大可能慘過SARS。在2003年，香港的經濟雖然很差，但大家可能不察覺，香港有一隊生力軍潛伏在內地，幾乎不受到SARS影響，他們就是在內地做生意，大多數是做來料加工的廠商，香港的經濟可以從SARS後低位反彈，「自由行」只不過是其中一個因素，在內地設廠的廠商亦功不可沒。

我知道有很多人不相信，但我有很多在內地設廠的朋友，他們不但搵錢很辛苦，而且又搵得不多，一年只有大約1000萬元，在今日是小數目，隨時唔夠買兩個車位；但當日就唔同，可以在九龍區Full Paid買兩個千呎單位，樓市可以從低位反彈，那些廠商亦有一定貢獻，當然回報亦不低，兩個千呎單位今日最少值5000萬元，而且不少廠商是買幾個單位收租，由於有足夠租金收入，那些勞碌半生的廠商亦不大注意工廠生意。在中美貿易戰開始前，已經有不少廠商結業，或者將生意賣給當地的內地人，中美貿易戰之後，情况更加顯著，今次經濟下沉，香港就缺少了這一班在內地工作的廠商，要復蘇就沒有那麼容易，如果以此為例，的確是慘過SARS。

SARS時港廠商入市助樓市反彈

其次是自由行，當時國家開放自由行，香港飲頭啖湯，豪客絡繹不絕，零售業業績非常理想；現在自由行已經開放多年，在長客無闊客情况下，即使自由行人數增加，但消費力亦大不如前，在承托力不足之下，樓價可能斷崖式下跌，尤其是以細價樓為甚。其實，在SARS時樓價跌幅不大，因為已經跌無可跌，所以如果樓價下跌，現在所受的衝擊一定比SARS時為大；而且現在利息處於低位，如果被迫加息，香港的經濟以及業主一定會受到重創。

好彩的是由於金管局的逆周期措施，雖然備受爭議，但最少令到不少業主沒有過分借貸，不會淪為負資產，但有不少人用財務公司的高成數按揭買樓，他們是高危一族，如果數量太多，亦會影響到香港樓市。話雖如此，我也不認為香港會慘過SARS，因為香港人經歷過SARS，早有準備，甚至有人認為這是掃貨良機，有這樣的有心人，香港就不會慘過SARS。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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