梁志麟：減息壓力大 澳紐元續弱

紐元的情况相似，近月公布的各項信心指數更進一步下跌，反映經濟明顯轉壞。不過始終央行於上周大幅減息半厘，市場預期當局將觀望減息成效，可支持紐元於0.65整固後再下試月初低位0.6380甚至0.62水平。紐油未有跌穿50美元後反彈，令加元低位有支持，料美元兌加元於1.3110至1.33上落。

美國今晚公布7月份零售數據，市場預期按月增長由0.4%放緩至0.3%。由於過去數據較為波動，估計錄得超過0.5%跌幅，否則對美元的影響不大，料美匯指數於96.9至98.0上落。

英鎊料1.19至1.22上落

歐元近日的走勢缺乏方向，雖然利率期貨市場顯示9月份減息的機會率達100%，但歐元能否向下突破，關鍵在於官員會否同意重啟量寬，暫時歐元於1.11至1.13上落。英鎊技術上反覆向下，硬脫歐憂慮繼續困擾當地，料限制匯價於1.19至1.22上落。受到歐元兌瑞郎持續走弱的影響下，估計瑞郎仍然偏強，料限制美元兌瑞郎於0.9650至20天線0.9820上落。

中美貿戰緩和 限制日圓升幅

美國延遲向部分中國入口產品調高關稅，雙方亦將於未來兩周對話，紓緩投資氣氛，將限制日圓的上升空間。技術上美元兌日圓未有跌穿年初低位104.90後反彈，將支持匯價於105.10至107.80上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]