經濟
梁志麟 匯萃通

投資策略

下一篇 上一篇

梁志麟：減息壓力大 澳紐元續弱

【明報專訊】上周澳洲及新西蘭儲備銀行議息後，澳元及紐元的跌勢略為放緩，但投資者不宜對後市過分樂觀。澳洲今早公布7月份就業數據，市場預期失業率維持在5.2%，但招聘意欲下降反映失業率有上升壓力，加上通脹低迷及樓市疲弱，亞洲經濟欠佳，似乎再減息的機會甚大，甚至炒年底推負利率及量寬，料澳元於0.68水平整固後下試0.6680。

紐元的情况相似，近月公布的各項信心指數更進一步下跌，反映經濟明顯轉壞。不過始終央行於上周大幅減息半厘，市場預期當局將觀望減息成效，可支持紐元於0.65整固後再下試月初低位0.6380甚至0.62水平。紐油未有跌穿50美元後反彈，令加元低位有支持，料美元兌加元於1.3110至1.33上落。

美國今晚公布7月份零售數據，市場預期按月增長由0.4%放緩至0.3%。由於過去數據較為波動，估計錄得超過0.5%跌幅，否則對美元的影響不大，料美匯指數於96.9至98.0上落。

英鎊料1.19至1.22上落

歐元近日的走勢缺乏方向，雖然利率期貨市場顯示9月份減息的機會率達100%，但歐元能否向下突破，關鍵在於官員會否同意重啟量寬，暫時歐元於1.11至1.13上落。英鎊技術上反覆向下，硬脫歐憂慮繼續困擾當地，料限制匯價於1.19至1.22上落。受到歐元兌瑞郎持續走弱的影響下，估計瑞郎仍然偏強，料限制美元兌瑞郎於0.9650至20天線0.9820上落。

中美貿戰緩和 限制日圓升幅

美國延遲向部分中國入口產品調高關稅，雙方亦將於未來兩周對話，紓緩投資氣氛，將限制日圓的上升空間。技術上美元兌日圓未有跌穿年初低位104.90後反彈，將支持匯價於105.10至107.80上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

上 / 下一篇新聞

騰訊手遊收入跌轉升 廣告放緩 按非通用會計次季多賺19% ADR大跌4%
騰訊手遊收入跌轉升 廣告放緩 按非通用會計次季多賺19% ADR大跌4%
次季網絡廣告收入增16%
次季網絡廣告收入增16%
繳備付金損利息 拖累財富管理收入
繳備付金損利息 拖累財富管理收入
上半年股市成交萎縮 港交所純利僅升3%
上半年股市成交萎縮 港交所純利僅升3%
李小加談社會動盪：各界「想清楚要什麼」
李小加談社會動盪：各界「想清楚要什麼」
內外經濟交困 夜期失守25000點 港澳辦發「恐襲」論 日間蒸發400點升幅
內外經濟交困 夜期失守25000點 港澳辦發「恐襲」論 日間蒸發400點升幅
內地7月經濟數據差 全線跌眼鏡
內地7月經濟數據差 全線跌眼鏡
失業率升至5.3% 統計局：畢業季節就業人口增
失業率升至5.3% 統計局：畢業季節就業人口增
上半年ARPU跌17% 聯通：研伙中電信中移動拓5G
上半年ARPU跌17% 聯通：研伙中電信中移動拓5G
保誠將港列地緣政治風險 CEO：示威暫影響微 續監察局勢發展
保誠將港列地緣政治風險 CEO：示威暫影響微 續監察局勢發展
冠君中期收租升8% 可分派收入增7%
冠君中期收租升8% 可分派收入增7%
創科首份「染藍」業績 半年多賺12%
創科首份「染藍」業績 半年多賺12%
天彩盈警 貿戰拖累收入跌52%
天彩盈警 貿戰拖累收入跌52%
譚仔「合體」上季收入增4000萬
譚仔「合體」上季收入增4000萬
美10年與2年債息倒掛 2007年後首見 當年金融海嘯先兆 道指早段挫近700點
美10年與2年債息倒掛 2007年後首見 當年金融海嘯先兆 道指早段挫近700點
出口受壓 德次季GDP跌0.1%
出口受壓 德次季GDP跌0.1%
安邦傳悉售日房地產
安邦傳悉售日房地產
張兆聰：騰訊成本料急升 中長期估值受壓
張兆聰：騰訊成本料急升 中長期估值受壓
盧志威：揸黃金比揸現金更安心
盧志威：揸黃金比揸現金更安心
李曉佳：早不屬於香港人的海港城
李曉佳：早不屬於香港人的海港城
技術取勝：越秀地產重上前平台底
技術取勝：越秀地產重上前平台底
籲「強烈沽售」國泰 原來係煤炭股專家
籲「強烈沽售」國泰 原來係煤炭股專家
劉思明：港股反彈受阻 科技股強勢
劉思明：港股反彈受阻 科技股強勢
周顯：做莊需大量信得過「人頭」
周顯：做莊需大量信得過「人頭」
湯文亮：倘樓價下跌 今次慘過SARS
湯文亮：倘樓價下跌 今次慘過SARS
內蒙古業主蝕四成沽皓畋 反修例風暴後最大宗豪宅蝕讓
內蒙古業主蝕四成沽皓畋 反修例風暴後最大宗豪宅蝕讓
嘉湖3房實呎9455元 3個月新低
嘉湖3房實呎9455元 3個月新低
兩拍賣行昨推41物業全未售出
兩拍賣行昨推41物業全未售出
映日灣累收逾8900票 今年全新盤次高
映日灣累收逾8900票 今年全新盤次高
敬業街工廈申放寬地積比 規劃署不反對
敬業街工廈申放寬地積比 規劃署不反對
馬來西亞商務領事依乍華妮：大馬冀成東盟樞紐 利好樓價
馬來西亞商務領事依乍華妮：大馬冀成東盟樞紐 利好樓價
第二家園計劃非入籍 獲批者難成大馬公民
第二家園計劃非入籍 獲批者難成大馬公民