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經濟
2019年8月15日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
騰訊手遊收入跌轉升 廣告放緩 按非通用會計次季多賺19% ADR大跌4%
次季網絡廣告收入增16%
繳備付金損利息 拖累財富管理收入
上半年股市成交萎縮 港交所純利僅升3%
李小加談社會動盪：各界「想清楚要什麼」
內外經濟交困 夜期失守25000點 港澳辦發「恐襲」論 日間蒸發400點升幅
內地7月經濟數據差 全線跌眼鏡
失業率升至5.3% 統計局：畢業季節就業人口增
上半年ARPU跌17% 聯通：研伙中電信中移動拓5G
保誠將港列地緣政治風險 CEO：示威暫影響微 續監察局勢發展
冠君中期收租升8% 可分派收入增7%
創科首份「染藍」業績 半年多賺12%
天彩盈警 貿戰拖累收入跌52%
譚仔「合體」上季收入增4000萬
美10年與2年債息倒掛 2007年後首見 當年金融海嘯先兆 道指早段挫近700點
出口受壓 德次季GDP跌0.1%
安邦傳悉售日房地產
張兆聰：騰訊成本料急升 中長期估值受壓
盧志威：揸黃金比揸現金更安心
李曉佳：早不屬於香港人的海港城
技術取勝：越秀地產重上前平台底
梁志麟：減息壓力大 澳紐元續弱
籲「強烈沽售」國泰 原來係煤炭股專家
劉思明：港股反彈受阻 科技股強勢
周顯：做莊需大量信得過「人頭」
湯文亮：倘樓價下跌 今次慘過SARS
內蒙古業主蝕四成沽皓畋 反修例風暴後最大宗豪宅蝕讓
嘉湖3房實呎9455元 3個月新低
兩拍賣行昨推41物業全未售出
映日灣累收逾8900票 今年全新盤次高
敬業街工廈申放寬地積比 規劃署不反對
馬來西亞商務領事依乍華妮：大馬冀成東盟樞紐 利好樓價
第二家園計劃非入籍 獲批者難成大馬公民
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技術取勝：越秀地產重上前平台底
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【明報專訊】歐舒丹15.2元關鍵支持（圖）
舜宇50天線不容有失（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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騰訊手遊收入跌轉升 廣告放緩 按非通用會計次季多賺19% ADR大跌4%
次季網絡廣告收入增16%
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