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李曉佳：早不屬於香港人的海港城

【明報專訊】「一個海港，只有一個海港城」，九倉置業（1997）旗下海港城在2002年的一個廣告文案，深入民心。海港城在過去20年無盡輝煌，原以為一直可馬照跑、舞照跳，但當示威活動成為日常、「和理非Happy Hour」風波出現，終令夢中人驚醒，方知這片海港的海港城早屬他人。

靠自由行 銷售寒冬跑贏同業

香港零售時有高低，最近一次低潮在2014至2016年，整體零售銷售額愈跌愈多，海港城亦難倖免，不過不但零售銷售額只跌了兩年，跑贏大市，租金更持續上揚，由2014年每方呎約400元，至今年上半年已突破500元大關，每方呎租金達508元，2014年至今年上半年期間，僅2017年的租金微跌1.4%。即使在「零售寒冬」期間，租金仍企硬有升幅。跑贏大市的背後原因毋須多言，只要在內地客來港的全盛時期，到廣東道走一回便心知肚明。

內地批評袒護示威者 九倉即轉軚

不過，近日有網民發起「和理非Happy Hour」，呼籲民眾到海港城「行街」，香港商場眾多，海港城雀屏中選，只因「地址具象徵性」兼內地客多，希望藉此機會與遊客多「溝通」。海港城及時代廣場在活動前一日齊齊貼出告示，要求除非發生罪案，警察請勿進入，發起人認為商場已經表態，決定取消活動。

九置代號1997 彷彿寓意時代轉捩點

原以為事件可以告一段落，豈料告示挑起內地官媒的情緒，海港城成為批評對象，說海港城有「向極端示威者叩頭的嫌疑」，又提及商場外旗竿上的中國國旗，被人拔下來扔進海中，海港城沒有表現出「與惡勢力鬥爭的努力」，如果不改變，內地遊客的看法會有「不可挽回的顛覆」。同系九倉（0004）翌日即發簡體字新聞稿，承認「護旗不力，非不為也，我方有責」，未來會好好配合警方追究國旗兩度受冒犯的事件，又召集廣大民眾智慧，一起護旗。

當然，簡體字的新聞稿對象不是你也不是我，不過九倉反應之快，或是反映內地客有多重要，想要維持海港城的不敗神話，就不能得失內地遊客。九置前年分拆上市，以1997為股份編號，數字敏感，當時解釋純粹「易記」，但未嘗不是意味着一個時代的終結，香港迎來內地旅客消費撐起大市的「好日子」。筆者想起，樂隊Beyond解散前最後一張大碟中，歌曲《十八》的歌詞寫道「從不知天高與地厚 漸學會很多困憂」；從不知何時開始，海港城已漸不再屬於港人。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕中國國旗 內地客 九倉置業 海港城 時代廣場 零售銷售 和理非 示威活動 香港零售

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