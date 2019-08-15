盧志威：揸黃金比揸現金更安心

【明報專訊】特朗普又再次玩弄市場，前晚突然取消對部分商品加徵額外關稅，另有一批商品的加稅日期也推遲至12月15日實施，消息一出股市立時大升，同時各類資產大亂，黃金和白銀一度急跌，其後慢慢收復失地。亞洲區股市則同人不同命，港股要回吐全部升幅，A股和中資股則相對強勢，明顯市場也在選擇風險較低的地區來避險。
相對非美元貨幣 金價已創新高
即使經過前晚的波動，筆者認為黃金仍然是值博的資產，首先貿易戰消息無論好與壞，市場都已消化，除非再有新招，否則影響不大，而黃金具有博減息、對冲貨幣下跌的特性，目前美債2年期和10年期的息差已接近零，買黃金跟持有現金的差距已不大，起碼黃金不會無限增發，屬於安全資產，市場的信心甚至比持有貨幣更高。
同時黃金可對冲貨幣下跌，雖然黃金兌美元仍未重返歷史高位，但是黃金兌73個國家的貨幣已創歷史新高，以英鎊為例，今年以來受脫歐影響，匯價一落千丈，假設一個英國人買黃金，對比持有英鎊現金，對冲的功能會比我們用美元計價買黃金為高；套用相同道理，如果人民幣面臨另一次貶值，黃金能帶給人民幣持有者對冲功能。作為跟股市有密切關係的香港投資者，買金是必然之選。
黃金牛市可追買白銀 升幅或更勁
黃金唯一的瑕疵，是屬於太過擁擠的交易，除了美國對冲基金，不少散戶投資者都已經入場，所以高位不宜大手加注，應該慢慢增持。
除了黃金之外，白銀也是值得投資之選，因為黃金對白銀比率達到歷史高位，剛剛開始回落，如果黃金再步入牛市，白銀應該會追上，而且升幅可能更勁，所以追買的值博率更高。