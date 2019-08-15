涉總值187億 黑石擬競購

安邦於2017年斥24億美元從黑石手上購入上述資產，當時為金融海嘯以來，日本最大規模的房地產交易。這批資產主要是東京、名古屋等大城市的中產階級公寓大樓。消息人士稱，安邦去年有意出售當中部分資產，但由於樓齡及地點等問題，這些資產無法吸引到買家。消息指，現時安邦準備將整批物業出售，這批資產的價格尚未確定，出售計劃仍處於初期階段。

主要屬大城市中產階級公寓

中國政府去年2月接管安邦，作為降低金融風險措施的一部分。北京當局自此加快出售安邦的資產。消息人士稱，住宅資產對於黑石具一定吸引力，因為這類資產會產生穩定的現金流，較不受經濟周期影響，有別於商用辦公大樓。

安邦過往積極收購海外資產，2016年以55億美元（約429億港元）從黑石手上購入美國豪華酒店資產組合（前稱Strategic Hotels & Resorts），當中包括紐約中央公園旁的紐約艾塞克斯豪斯JW萬豪酒店（JW Marriott Essex House）等15家酒店。消息指，安邦正與韓國的未來資產金融集團（Mirae Asset Financial Group）商討這些酒店資產的交易條款。

（綜合報道）

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